Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa maschile in Val Gardena, Super G femminile di St. Moritz: orari e diretta Doppia gara femminile e maschile in Coppa del mondo di sci alpino. Le donne saranno impegnate alle 10:30 nel Super G di St. Moritz. Gli uomini alle 11:45 per la Discesa in Val Gardena. Diretta TV e streaming su Rai e Rai Play. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La Coppa del mondo di sci alpino 2024-2025 prevede oggi due appuntamenti. Discesa libera maschile in programma in Val Gardena sulla pista di Saslong, dopo il Super G di ieri. Orario di partenza alle 11:45. Per quanto riguarda invece il femminile, prima tappa in Europa per le atlete impegnate nella Coppa del Mondo di sci alpino. Le velociste saranno di scena nel Super G di St. Moritz. Sofia Goggia e le altre azzurre dopo la prova di Beaver Creek saranno impegnate in una doppia gara, con la prima in programma oggi sabato 21 dicembre. Si parte alle ore 10:30. Entrambe le gare, ovvero la discesa libera maschile e il Super G di St. Moritz, saranno trasmesse in TV in chiaro sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Possibile seguire le gare di sci anche su Eurosport, disponibile anche su Sky e su Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW TV.

I pettorali delle altre azzurre per il Super G femminile e per la Discesa maschile

Sono 10 le sciatrici azzurre che saranno impegnate nel Super G femminile. Occhi puntati su Sofia Goggia reduce da un doppio podio a Beaver Creek dopo il ritorno dall'infortunio, con un secondo e un primo posto. Questo l'elenco delle atlete convocate per la prova di St. Moritz: Marta Bassino come numero 14, Federica Brignone con il pettorale 10, Sofia Goggia con il 7, Roberta Melesi con il 2, Nicol Delago con il pettorale 46, Laura Pirovano con il 17, Asja Zenere con il 49, Elena Curtoni con il numero 13, Sara Thaler con il 54, Vicky Bernard con il numero 42. Non ci sarà Nadia Delago dopo la caduta nella seconda prova americana. Per lei ritorno in avvio di 2025.

Per quanto riguarda il maschile ci saranno Franzoni con il pettorale numero 58, Dominik Paris con il numero 9 e Christof Innerhofer con il 30, con il primo che si è preso il 4° posto a Beaver Creek. Gli azzurri continuano con Schieder con il pettorale 16, Casse con il 17, Zazzi con il numero 44, Molteni con il 46 e Alliod con il 51.

A che ora vedere il Super G femminile in diretta TV e streaming

La gara di Super G femminile è in programma oggi alle ore 10:30. L'orario potrebbe essere sottoposto a variazioni in caso di maltempo. Per vedere in TV in chiaro basterà sintonizzarsi sui canali Rai. Diretta TV anche sui canali Eurosport, visibili su Sky e DAZN. Per quanto riguarda lo streaming sarà disponibile su Discovery+, Sky GO, DAZN e NOW TV. In chiaro appuntamento su Raiplay.

Dove vedere in TV e in diretta streaming la Discesa maschile in Val Gardena

La Discesa maschile in Val Gardena è in programma oggi a partire dalle 11:45, con possibili slittamenti in caso di maltempo. Anche in questo caso diretta in chiaro sulla Rai, e streaming su Rai Play. Possibile seguire tutto anche su Eurosport, e quindi su Sky e DAZN, con streaming su Discovery+, Sky GO e NOW TV