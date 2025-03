video suggerito

Sci alpino in TV discesa libera annullata, dove vedere il Super G femminile di La Thuile: orari e diretta Oggi giovedì 13 marzo, a La Thuile in Val d'Aosta non è più di scena la discesa libera ma il Super G femminile con partenza alle 11:00 (salvo ulteriori modifiche per maltempo). Diretta in chiaro su RaiSportHD e Rai2 e in streaming su RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

Altro fine settimana di Coppa del Mondo che vede in scena sia le donne sia gli uomini. Le prime sulle nevi di La Thuile in Valle d'Aosta, per l’ultima tappa prima del gran finale a Sun Valley, negli Stati Uniti, di fine mese. Oggi le donne sono di scena ma non per la discesa libera in Valle d'Aosta, annullata per le condizioni meteo avverse e sostituita dal Super G con diretta in chiaro su Rai2 e RaiSportHD.

Per la CdM femminile, tutti gli occhi sono rivolti a Federica Brignone che sta disputando una stagione stellare e può esaltarsi sulle nevi di casa anche se storicamente le soffre. Ma quest'anno sembra la volta buona, con nove vittorie (due in super G, due in discesa, e cinque in slalom gigante), e tre terzi posti che le hanno permesso di essere davanti a tutte le avversarie nella classifica generale di Coppa del mondo e in quella di discesa libera. C'è anche attesa per Sofia Goggia, che ha ottenuto sei podi in Coppa del mondo con due vittorie (una in discesa e una in super G), due secondi posti e due terzi posti. Oggi la Discesa è in programma alle 11:00

Dove vedere il Super G di La Thuile in Valle d'Aosta: la diretta TV

La vigilia del weekend in Val d'Aosta è stata caratterizzata dalla brutta notizia del maltempo che ha impedito alle donne di scendere in pista martedì, per la ricognizione: la neve caduta tra domenica e lunedì infatti ha reso impossibile l'allenamento e Peter Gerdol, direttore di gara del circo rosa, ha annullato la prova programmata così come la discesa in programma quest'oggi, sostituita dl Super G: se tutto fosse confermato quest'oggi la prova scatterà puntualmente alle 11:00. Diretta TV in chiaro su Rai2 e su RaiSportHD, mentre per gli abbonati c'è Eurosport1.

Super G femminile di La Thuile: dove vedere Federica Brignone e Sofia Goggia in diretta streaming

L'occasione di vedere il Super G in diretta a La Thuile c'è anche per lo streaming online. La prova inizia alle 11:00, l'appuntamento è su RaiPlay per quanto riguarda la possibilità di seguire la prova in chiaro senza costi aggiunti. Su Discovery+, SkyGo e NOW per gli abbonati a pagamento.