Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super-G femminile di St. Anton e il gigante maschile di Adelboden: orari e diretta Il Super-G femminile di St. Anton in Tirolo e il gigante maschile di Adelboden sono in programma oggi a partire dalle 11:15 e dalle 10:30. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV.

A cura di Marco Beltrami

Il Super-G femminile di St. Anton in Tirolo e il gigante maschile di Adelboden sono le due gare di sci in programma oggi domenica 12 gennaio. Le ragazze, guidate da Goggia, che sogna un altro exploit dopo la vittoria a Beaver Creek, Brignone e Bassino scenderanno sulla pista tirolese a partire dalle 11:15, mentre gli uomini con Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer in prima fila saranno impegnati sulla Chuenisbärgli alle 10:30 e alle 13:30. Diretta TV in chiaro sui canali Rai e a pagamento su Eurosport, sia su DAZN che Sky. Streaming gratis su Raiplay e su DAZN, Sky Go, NOW e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Dove vedere e a che ora inizia il Super-G femminile di St. Anton, in Tirolo

Dove vedere il Super-G femminile di St. Anton, in Tirolo? La gara è un programma oggi e dovrebbe iniziare alle ore 11.15, condizioni meteo permettendo. La diretta televisiva della gara che vedrà impegnata Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino e altre azzurre sarà garantita in chiaro dalla Rai oltre che su Eurosport, disponibile sia su Sky che DAZN a pagamento. Streaming gratis su Raiplay, e su Eurosport player, DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+.

Il Gigante maschile di Adelboden in Svizzera: orario e dove vederla in TV

Lo Slalom Gigante maschile di Adelboden è dunque in programma oggi domenica 12 gennaio, dopo l'inversione con lo Slalom di ieri a causa delle condizioni meteo. La prima manche è in programma sulla pista Chuenisbärgli alle ore 10:30, con la seconda poi che inizierà alle 13:30, a meno di slittamenti legati alle condizioni atmosferiche. Possibile vedere il Gigante maschile in TV in chiaro sui canali Rai e su Eurosport, visibile sia su DAZN che Sky. Per quanto riguarda lo streaming, gratuito quello su RaiPlay, e a pagamento invece su DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+.