Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Super G di Soldeu e il Super G di Garmisch: orari e programma

Domenica di grande sci. In questo 1 marzo il circo bianco ha in programma due gare. Si parte alle ore 15 a Soldeu, ad Andorra, dove saranno in scena le donne nel Super G. C'è anche Federica Brignone, campionessa olimpica di specialità, con lei anche Sofia Goggia. Mentre gli uomini saranno in gara in Germania a Garmisch-Partenkirchen sempre con il Super G. In gara Paris e Franzoni, quarto nella discesa libera.

Le italiane in gara nel Super G femminile di Soldeu

Terza gara consecutiva a Soldeu. L'Italia punta ancora in alto, anche se le prime due gare ad Andorra non hanno regalato grandi soddisfazioni. Sofia Goggia e Federica Brignone saranno le alfiere azzurre. La prima partirà con il pettorale numero 4, la campionessa di Milano Cortina con il 13. Al via anche Elena Curtoi e Laura Pirovano. Il via alle ore 10:15.

Dove vedere in tv e streaming il Super G femminile di Soldeu

La gara che apre il mese di marzo della Coppa del Mondo femminile inizierà alle ore 10:15 e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2, e gratis anche in streaming su RaiPlay. La gara di Soldeu con Goggia e Brignone sarà visibile naturalmente anche per gli abbonati di Eurosport, canale visibile in TV e streaming da parte degli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video e TIMVision.

Gli italiani in gara nel Super G maschile di Garmisch Partenkirchen

Seconda gara consecutiva in Baviera sula storica pista di Garmisch dove sabato ha trionfato in discesa libera Marco Odermatt. L'Italia schiera una discreta pattugli capitanata da Dominik Paris e Giovanni Franzoni, che saranno in gara rispettivamente con il pettorale 6 e 14. Al via anche Mattia Casse, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Benjamin Jacques Alliod, Gugliemo Bosca e Matteo Abbruzzese. Si parte alle 11:30.

Dove vedere in tv e streaming il Super G di Garmisch

Rai 2 avrà un'intera mattinata dedicata allo sci. Dopo la gara femminile sarà la volta d quella maschile, che inizierà alle 11:30. Diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay. Diretta per abbonati di Eurosport, canale visibile su Discovery+, DAZN, HBO Max, Prime Video e TIMVision.