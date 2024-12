video suggerito

Sci Alpino oggi in TV, dove vedere discesa femminile a Beaver Creek e lo slalom gigante maschile a Val d'Isere: orari e diretta Doppio appuntamento femminile e maschile in Coppa del mondo di sci alpino. Le donne alle 19:00 italiane sono impegnate nella discesa a Beaver Creek, in America. Gli uomini in doppia manche (9:30, 13:00) dello slalom gigante, in Francia. Dirette si Rai e Raiplay.

A cura di Alessio Pediglieri

Ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino femminile e appuntamento nel weekend con le nevi americane di Beaver Creek. Oggi, sabato 14 dicembre è di scena la discesa libera in contemporanea all'appuntamento odierno di Coppa del mondo maschile che invece ritorna in Europa, in Val d'Isere per lo slalom gigante. Dirette in chiaro in TV su Rai 2 e su RaiSportHD, in streaming su Raiplay.

Oggi sabato 14 la World Cup femminile sulla mitica Birds of Prey, una delle piste più iconiche e difficili del circuito, si prenderà la scena dando spazio alle donne "jet". Sarà l'esordio per le discesiste in questa annata di gare di Coppa del mondo con Sofia Goggia e compagne sono pronte a scendere a tutta velocità sulle nevi statunitensi dove nelle prove Brignone e Fassino hanno già dimostrato di essere in grande forma. Erano in totale 11 le azzurre che avevano svolto gli allenamenti a Copper Mountain ma sono rimaste solamente in 10: Teresa Runggaldier è caduta procurandosi la rottura del legamento crociato e del perone della gamba destra ed è rientrata in Italia.

Spazio anche agli uomini, reduci dai tre giorni di Beaver Creek si dirigono in Francia per le gare di slalom di oggi sabato 14 dicembre. Dopo le vittorie nei primi due slalom il francese Clement Noël va a caccia del tris sulla neve di casa. La trasferta statunitense degli slalomisti italiani si è chiusa con un anonimo ottavo posto per Luca De Aliprandini.

I pettorali delle altre azzurre per la discesa femminile e per lo slalom gigante maschile

Le donne jet sono pronte ad entusiasmare a Beaver Creek. Attese le nostre azzurre soprattutto Brignone e Goggia che potrebbero approfittare dell'assenza forzata, per infortunio, di Mikaela Shiffrin per prendersi punti importanti. Di seguito, l'elenco delle atlete convocate per le competizioni statunitensi: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Nicol Delago, Laura Pirovano, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sara Thaler, Vicky Bernardi.

Gli uomini chiamati in causa per lo slalom Gigante di oggi in Francia sono invece 6: Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Simon Talacci

A che ora vedere la discesa femminile in diretta TV e streaming

Essendo in programma a Beaver Creek gli orari non sono i canonici cui si è abituati e quindi attenzione all'orologio. La discesa è programmata per le 19:00 italiane di oggi sabato 14 dicembre. In diretta sui canali Rai per la visione senza costi in TV e su Raiplay per i live streming.

Dove vedere in TV e in diretta streaming lo slalom gigante maschile di Val d'Isère

In contemporanea ma con orari diversi, l'appuntamento per la CdM maschile che è di scena in Val-d'Isère. Le due manche hanno inizio alle ore 9:30 con la prima e alle 13:00 per la seconda. Tutte in diretta Rai.