Perché l’Italia non è in testa al medagliere delle Olimpiadi anche se ha vinto più medaglie di tutti

L’Italia è quinta nel medagliere, nonostante abbia vinto il maggior numero di medaglie: nove. Ma il regolamento del CIO è preciso e per questo motivo. Le medaglie azzurre pesano meno di altre.

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono iniziate in modo straordinario per l'Italia, che nelle prime due giornate di gara ha vinto nove medaglie. La decima è mancata di un soffio nella combinata di sci maschile, poco male perché il bottino è già eccezionale. Nessuno ha ottenuto fin qui più medaglie dell'Italia ai Giochi Olimpici, ma nonostante ciò l'Italia non è al comando del medagliere. E in parecchi si chiedono come mai l'Italia figuri solo al quinto posto.

Nove medaglie per l'Italia a Milano Cortina 2026

Nel primo giorno di gare l'Italia ha fatto il botto: oro con Francesca Lollobrigida, vinto dopo l‘argento e il bronzo di Franzoni e Paris nella discesa maschile. Era già un giorno di gare doc. Poi è arrivata una domenica da leoni, con sei medaglie, una via l'altra. Addirittura sei medaglie, una d'argento, quella della mista del biathlon e cinque di bronzo. La somma è nove. Favoloso. Straordinario se si pensa che l'obiettivo è conquistarne venti, insomma si è quasi a metà dell'opera, con una valanga di medaglie ancora da assegnare.

La staffetta che ha vinto la medaglia d’argento nel biathlon.

Nessuno ha più medaglie dell'Italia, che è quinta nel medagliere

Nessuno ha vinto più medaglie dell'Italia, che ne ha ottenute più di tutti. Però, l'Italia, in questo momento è quinta nel medagliere. Ma come mai gli Azzurri sono dietro a nazioni che hanno ottenuto solo due o tre medaglie? La risposta è molto semplice. Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, stabilisce che il criterio principale è rappresentato dalle medaglie d'oro. Motivo per il quale gli Stati Uniti con due ori e stop è davanti all'Italia, che ha vinto un oro e nove medaglie complessive.

Davanti ci sono pure l'Austria, che ha un oro, quattro medaglie complessive e un argento in più. E soprattutto Norvegia e Svizzera, che hanno trionfato tre volte, ma in totale hanno meno medaglie dell'Italia.

La regola stabilita dal CIO: valgono di più le medaglie d'oro

Va detto che, nel mondo anglosassone, spesso, quantomeno una volta, veniva proposto anche il ranking alternativo. Quello che metteva davanti le nazioni con il maggior numero di medaglie. Ma quello ufficiale stabilisce che la classifica si fa in base alle medaglie d'oro. Questo il medagliere attuale: