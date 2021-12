Perché le gare di sci alpino in diretta TV oggi su Rai 2 vanno in onda senza commento Oggi si disputano due gare di Coppa del Mondo. Allo Stelvio è in programma il SuperG maschile, mentre in Austria si tiene lo Slalom femminile, entrambe sono trasmesse senza commento.

A cura di Alessio Morra

Anche oggi si disputano due gare di Sci di Coppa del Mondo. Allo Stelvio si tiene un SuperG, in cui Dominik Paris cerca l'ennesimo successo, sarebbe l'ottavo su questa pista. Mentre a Lienz in Austria c'è uno Slalom Speciale femminile. Entrambe le gare sono trasmesse in chiaro dalla Rai, ma entrambe sono senza commento. Così è perché nella giornata di oggi è stato indetto uno sciopero. I giornalisti della TV di Stato scioperano per protestare contro la decisione di tagliare l'informazione regionale e sportiva.

Questo il testo del comunicato sindacale Usigrai: "Le giornaliste e i giornalisti della Rai oggi scioperano per protestare contro la decisione dei vertici aziendali di tagliare l'informazione regionale e sportiva, e contro un metodo fondato sulla cancellazione del confronto con i sindacati. Noi crediamo che sia necessario aumentare l’informazione, non ridurla. Il metodo da seguire deve essere un altro: aggredire gli sprechi invece di ridurre il servizio ai cittadini. Risparmiare su appalti e contratti strapagati e valorizzare il personale interno. Diciamo sì ad una Rai più moderna e vicina ai cittadini, no a tagli lineari senza un chiaro piano industriale che dia un orizzonte di sviluppo coerente con il contratto di servizio".

L'azienda ha replicato emettendo questa nota: "In anni di rivoluzione tecnologica e di difficoltà economiche per tanti cittadini, la Rai è chiamata a rinnovare se stessa. Farlo significa anche razionalizzare sempre meglio l’impiego dei fondi dell’Azienda e la Rai è stata e sarà sempre disponibile al confronto con le organizzazioni sindacali. Tutte le misure in atto o in programma sono volte ad aumentare la qualità dei servizi, a cominciare dall’informazione. Non a ridurla. In Italia la Rai è la sola impresa editoriale che sta assumendo 90 giornalisti. Tutte le recenti nomine di direttori hanno riguardato risorse interne. Da lunedì è accessibile il sito RaiNews che raccoglie e arricchisce servizi giornalistici delle testate dell’Azienda".

Quindi le due gare di Sci in programma oggi, 29 dicembre, saranno senza commento. Sarà molto strano per chi le seguirà che vedrà le immagini senza l'audio. Chi ha qualche annetto sulle spalle però può facilmente ricordare che in passato eventi del genere sono già capitati. Addirittura, nel 1991 andò in onda senza commento la finale di Coppa dei Campioni di calcio, a causa di uno sciopero.