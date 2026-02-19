Perché le gare alle Olimpiadi di Milano Cortina rischiano di continuare dopo la cerimonia di chiusura

Il maltempo e le forti nevicate potrebbero far slittare alcune gare delle Olimpiadi anche dopo la cerimonia finale dei Giochi. È già successo a Nagano nel 1998.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si chiuderanno ufficialmente domenica 22 febbraio con la cerimonia finale che chiuderà il sipario su questi Giochi. Tutto finito? Neanche per sogno. Le Olimpiadi infatti potrebbero non essere totalmente chiuse per via del maltempo. Le forti nevicate, soprattutto a Livigno, che da ormai una settimana stanno portando l'organizzazione ad annullare e rinviare diverse gare, potrebbero prolungare l'assegnazione delle medaglie di alcune discipline oltre la cerimonia di chiusura. Nelle ultime ore infatti le gare di aerials hanno subito forti ridimensionamenti al programma.

Le qualificazioni si sarebbero dovute disputare il 17 febbraio, quindi due giorni fa, ma sono state rinviate a causa della tanta neve in Valtellina. È stata così posticipata di un giorno la gare delle donne, e al 19 febbraio (cioè oggi) quella degli uomini. Le condizioni meteo però avevano già anticipato un'altra nevicata che ha così convinto l'organizzazione a cambiare ancora la programmazione degli eventi relativi alla disciplina dell'aerials a venerdì 20 febbraio. Proprio in CIO, in queste ore, si è già portato avanti facendo capire che non sarebbe una sorpresa assegnare medaglie anche dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi.

Le forti nevicate hanno portato al rinvio di diverse gare a Livigno.

"Le nevicate sono uno degli aspetti negativi degli sport invernali, a Nagano nel 1998 mi ricordo che alcune gare si erano svolte dopo la chiusura dei Giochi, i problemi con la neve ci sono e vanno affrontati". Sono state queste le parole pronunciate dal portavoce di Cio, Mark Adams in occasione del consueto punto stampa giornaliero a Milano alla domanda se a causa del maltempo di queste ore che sta causando posticipi di 24 ore, le medaglie dell'halfpipe maschile (snowboard e freeski) potrebbero essere assegnate anche dopo la cerimonia di chiusura di domenica.

L'ipotesi dunque non è stata completamente esclusa. A Nagano '98, ad esempio, il giorno dopo la cerimonia di chiusura si erano svolte le manche conclusive del bob a 4. Non si può escludere dunque che possa accadere anche in caso caso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Da capire a questo punto cosa accadrà venerdì 20 febbraio quando nella stessa giornata, sempre a Livigno, saranno disputare anche le gare di qualificazioni nello skicross.