Perché Della Mea non ha vinto la medaglia di bronzo nonostante il 3º tempo in Gigante alle Olimpiadi

A fare da contraltare allo strepitoso oro di Federica Brignone nel gigante c'è la grande delusione di Lara Della Mea che è finita fuori dal podio per 5 centesimi. Ha fatto una delle migliori gare della stagione, eppure non è bastato per conquistare la medaglia di bronzo. L'azzurra ha concluso con il terzo miglior tempo in classifica ma non è salita sul podio per via di due argenti a pari merito ad appena cinque centesimi da lei.

È una situazione abbastanza strana ma che è già capitata altre volte in queste Olimpiadi Invernale, quando due atleti hanno concluso la gara con lo stesso tempo esatto. Sul podio Hector e Stjernesund sono state costrette a stringersi un po' ma entrambe hanno vinto l'argento a discapito della sciatrice italiana che con il terzo miglior tempo (dopo essere finita 15esima nella prima manche) non ha portato a casa nulla se non grande amarezza.

Il podio del gigante, con due argenti a pari merito

Della Mea beffata da due argenti a pari merito

Alle Tofane Della Mea ha vissuto una seconda manche del gigante di altissimo profilo, una delle migliori gare di tutta la stagione, ma la sua espressione è completamente cambiata quando la classifica le ha regalato la più grande beffa della sua carriera. L'azzurra ha fatto registrare il terzo miglior tempo della gara ma non ha vinto il bronzo perché in realtà è arrivata quarta. Davanti a lei ci sono Brignone, Hector ma anche Stjernesund che ha registrato lo stesso identico tempo della svedese.

Le due sciatrici avevano lo stesso tempo al centesimo nella prima manche e anche nella seconda sono arrivate insieme, senza neanche un centesimo a separarle. Sembra surreale, ma alla fine hanno vinto l'argento a con un pareggio totale: in casi come questo non si assegna il bronzo perché vengono già premiati i tre migliori punteggi di gara, proprio a discapito di Della Mea che non si aspettava di vedere sotto ai suoi occhi una situazione del genere. Ha perso il suo posto sul podio per appena cinque centesimi ma l'ha presa con filosofia, alzando le spalle davanti al regolamento: "Qualcuno doveva pur arrivare quarto".