Per Dominik Paris gloria e soldi dopo il dominio in Val Gardena: 50 mila euro in meno di due minuti Trionfo e gloria per Dominik Paris in Coppa del Mondo di sci, con la vittoria sulla Saslong dove si è preso l’intera scena con una libera perfetta. Scendendo più veloce di tutti conquistando anche il montepremi in palio, al ritmo di 400 euro al secondo.

A cura di Alessio Pediglieri

Dominik Paris primo in Val Gardena col tempo di 1:59:84 con cui ha conquistato il montepremi in palio

Un weekend di Coppa del Mondo di sci che si è aperto nel migliore dei modi per i colori azzurri con Dominik Paris stratosferico nella discesa libera in Val Gardena dove ha conquistato la gara con uno strepitoso primo posto. L'azzurro è stato perfetto su una delle piste più difficili e iconiche del circo bianco, la Saslong in Val Gardena, tornando al successo in una prova iridata a oltre un anno e mezzo dall'ultima vittoria. E in meno di due minuti si è preso il ricco montepremi che c'era in palio.

Il 34enne altoatesino è stato l'unico sciatore a fermare il cronometro sotto i due minuti, per la precisione 1:59:84 a dimostrazione e conferma che non ci sono stati rivali in grado di competere con lui sulle nevi gardenesi dove è tornato a trionfare e sorridere, gettandosi alle spalle definitivamente un periodo più che difficile. Paris non era più riuscito a imporsi dall'oramai lontano 5 marzo 2022 quando strappò il primo posto nella discesa di Kvitfjell. Poi, solo tante delusioni e obiettivi falliti, fino all'esultanza sulla Saslong.

Il campione azzurro ha così timbrato il 22° sigillo in Coppa del Mondo, sciando meglio di tutti e prendendosi il gradino più alto del podio, precedendo il norvegese Aleksander Kilde, secondo a 44 centesimi e lo statunitense Bryce Bennett, terzo a 60 centesimi. Un successo che all'Italia mancava da una infinità di tempo, da 22 anni, da quando ad alzare le braccia al cielo in Val Gardena fu Kristian Ghedina nel 2001. E così, Paris si è aggiudicato anche il ricco montepremi che era previsto per il successo in discesa libera.

Dopo un anno e mezzo dall'ultimo successo, Paris trionfa in Coppa del Mondo cogliendo il suo 22° sigillo

In palio in Val Gardena c'erano 49.500 euro per il vincitore e Dominik Paris li ha conquistati meritandoseli tutti, compiendo la discesa in modo perfetto: per lui l'impresa sulla Saslong è valsa la meritata gloria , sfatando un vero e proprio tabù e soldi, sciando al ritmo di 25 mila euro al minuto, oltre 400 euro al secondo. Adesso gli occhi dei tifosi italiani saranno ancora per lui con l'appuntamento di Bormio subito dopo Natale con la discesa libera del 28 dicembre e il superG del 29 dicembre, sulla mitica pista Stelvio dove si è già imposto in sette occasioni.

La felicità del team azzurro in Val Gardena per festeggiare il ritorno alla vittoria di Dominik Paris