Paralimpiadi Invernali 2026, quando iniziano: calendario, programma delle gare in tv e discipline

Le Paralimpiadi prenderanno il via ufficialmente venerdì 6 marzo con la Cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona e si chiuderanno il 15 marzo. Calendario fitto di eventi. Sei gli sport, ma numerosissime le gare in calendario. Diretta TV in chiaro sulla Rai.

Venerdì 6 marzo con la Cerimonia d'Apertura, che si terrà all'Arena di Verona, prenderanno il via le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Sei le discipline, numerosissime le gare che si terranno a Milano, Cortina e Tesero. Le Paralimpiadi scatteranno con le gare preliminari di curling. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e RaiSport, streaming con RaiPlay.

Le date delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e dove si disputano le gare

Le Paralimpiadi di Milano Cortina iniziano venerdì 6 marzo e terminano domenica 15 marzo. Dieci giorni di gare che si svilupperanno in tre località. Oltre a Milano e Cortina, sarà Tesero l'altra location per le gare di Biathlon e Sci di fondo. A Milano l'hockey su ghiaccio in carrozzina, le altre manifestazioni invece ci saranno a Cortina. Prima della cerimonia inizieranno le Paralimpiadi ufficialmente con le gare di qualificazioni del curling.

Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi invernali: quando si terrà, programma e ospiti

Sarà l'Arena di Verona a ospitare la Cerimonia d'Apertura delle Paralimpiadi che si terrà venerdì 6 marzo e inizierà alle ore 20. Tra le star annunciate alla cerimonia i nomi di Stewart Copeland, Meduza, Miky Bionic e Dardust. Alla Cerimonia non ci saranno i portabandiera, perché gli atleti non saranno presenti a Verona. Decisione prodotta da polemiche extra sportive, ma anche dalla distanza tra Verona e le sedi delle gare, che non sono propriamente dietro l'angolo.

Bracieri olimpici o paralimpici e medaglie delle Paralimpiadi 2026

Dal 7 al 15 marzo, l'Arco della Pace sarà il simbolo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali grazie al Braciere Olimpico e Paralimpico, ispirato ai disegni originali dei Nodi di Leonardo da Vinci. Il braciere è pensato come un sole in movimento: una struttura cinetica che si apre e si chiude, si espande e si contrae, Un omaggio italiano al genio italiano. Braciere paralimpico anche naturalmente a Cortina. L'Italia nella sua storia ha vinto 73 medaglie ai Giochi Paralimpici, quattro anni fa ne ottenne 7.

Quali sono gli sport e le discipline delle Paralimpiadi invernali e chi sono gli italiani in gara

Gli sport delle Paralimpiadi Invernali sono sostanzialmente sei:

Sci Alpino Paralimpico

Sci di Fondo Paralimpico

Biahtlon Paralimpico

Hockey su Ghiaccio in Carrozzina

Curling Paralimpico

Snowboard Paralimpico

A Cortina si terranno le gare di Sci Alpino, Curling e Snowboard, mentre a Milano quelle di hockey su ghiaccio. A Tesero invece Biahtlon e Sci di Fondo. Di seguito gli atleti italiani in lizza alle Paralimpiadi:

Biathlon Paralimpico

Marco Pisani

Cristian Toninelli

Para ice hockey

Gabriele Araudo

Julian Kasslatter

Santino Stillitano

Eusebiu Antochi

Gian Luca Cavaliere

Alex Enderle

Nikko Landeros

Andrea Macrì

Alessandro Andreoni

Christoph Depaoli

Stephan Kafmann

Sandro Kalegaris

Nils Larch

Roberto Radice

Matteo Remotti Marnini

Gianluigi Rosa

Francesco Torella

Sci alpino Paralimpico

Donne

Chiara Mazzel

Martina Vozza

Ylenia Sabidussi (guida)

Uomini

Davide Bendotti

Giacomo Bertagnolli

Renè De Silvestro

Luca Palla

Federico Pelizzari

Fabrizio Casal (guida)

Nicola Cotti Cottini (guida)

Andrea Ravelli (guida)

Sci di fondo Paralimpico

Michele Biglione

Mattia Dal Pastro

Marco Pisani

Giuseppe Romele

Giuseppe Spatola

Cristian Toninelli

Snowboard Paralimpico

Riccardo Cardani

Davide Epis

Jacopo Luchini

Emanuel Perathoner

Paolo Priolo

Wheelchair curling

Donne

Orietta Bertò

Angela Menardi

Giuliana Turra

Uomini

Fabrizio Bich

Paolo Ioriatti

Egidio Marchese

Matteo Ronzani

Il calendario completo delle Paralimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina

Giovedì 5 marzo

10:05 – Curling in carrozzina: Cina-Lettonia (round robin doppio misto)

10:05 – Curling in carrozzina: Estonia-Italia (round robin doppio misto)

10:05 – Curling in carrozzina: Giappone-Stati Uniti (round robin doppio misto)

10:05 – Curling in carrozzina: Gran Bretagna-Corea (round robin doppio misto)

19:05 – Curling in carrozzina: Stati Uniti-Estonia (round robin doppio misto)

19:05 – Curling in carrozzina: Corea-Giappone (round robin doppio misto)

19:05 – Curling in carrozzina: Lettonia-Gran Bretagna (round robin doppio misto)

19:05 – Curling in carrozzina: Italia-Cina (round robin doppio misto)

Venerdì 6 Marzo

9:05 – Curling in carrozzina: Giappone-Italia (round robin doppio misto)

9:05 – Curling in carrozzina: Gran Bretagna-Stati Uniti (round robin doppio misto)

9:05 – Curling in carrozzina: Cina-Corea (round robin doppio misto)

9:05 – Curling in carrozzina: Estonia-Lettonia (round robin doppio misto)

20:00 – Cerimonia d'apertura

Sabato 7 marzo

9:30 – Sci alpino paralimpico: Discesa femminile vision impaired

9:35 – Curling in carrozzina: Corea-Lettonia (round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Stati Uniti-Cina (round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Norvegia-Svezia (round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Gran Bretagna-Slovacchia (round robin torneo a squadre miste)

10:00 – Para Biathlon: Sprint 7,5 km femminile sitting

10:05 – Para Ice hockey: Cechia-Giappone (fase a gironi, gruppo B)

10:35 – Para Biathlon: Sprint 7,5 km maschile sitting

10:50 – Sci alpino paralimpico: Discesa maschile vision impaired

A seguire – Sci alpino paralimpico: Discesa femminile standing

A seguire – Sci alpino paralimpico: Discesa femminile sitting

A seguire – Sci alpino paralimpico: Discesa maschile standing

A seguire – Sci alpino paralimpico: Discesa maschile sitting

11:00 – Para Snowboard: SBX femminile SB-LL2 (seeding)

11:21 – Para Snowboard: SBX maschile SB-UL (seeding)

11:42 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL1 (seeding)

12:00 – Para Biathlon: Sprint 7,5 km femminile standing

12:03 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL2 (seeding)

12:40 – Para Biathlon: Sprint 7,5 km maschile standing

13:15 – Para Biathlon: Sprint 7,5 km femminile vision impaired

13:35 – Para Ice hockey: Cina-Germania (fase a gironi, gruppo A)

13:50 – Para Biathlon: Sprint 7,5 km maschile vision impaired

14:35 – Curling in carrozzina: Corea-Stati Uniti (round robin doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: Cina-Estonia (round robin doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: Italia-Lettonia (round robin doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: Giappone-Gran Bretagna (round robin doppio misto)

17:05 – Para Ice hockey: Stati Uniti-Italia (fase a gironi, gruppo A)

18:35 – Curling in carrozzina: Stati Uniti-Gran Bretagna (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Svezia-Corea (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Lettonia-Slovacchia (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Italia-Canada (round robin torneo a squadre miste)

20:15 – Para Ice hockey: Canada-Slovacchia (fase a gironi, gruppo B)

Domenica 8 marzo

9:35 – Curling in carrozzina: Italia-Cina (round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Slovacchia-Norvegia (round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Canada-Gran Bretagna (round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Svezia-Lettonia (round robin torneo a squadre miste)

10:00 – Para Biathlon: Individuale 12,5 km femminile sitting

10:30 – Para Biathlon: Individuale 12,5 km maschile sitting

11:00 – Para Snowboard: SBX maschile SB-UL (ottavi di finale)

11:00 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL1 (ottavi di finale)

11:00 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL2 (ottavi di finale)

11:00 – Para Snowboard: SBX femminile SB-LL2 (ottavi di finale)

11:33 – Para Snowboard: SBX maschile SB-UL (quarti di finale)

11:33 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL1 (quarti di finale)

11:33 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL2 (quarti di finale)

11:33 – Para Snowboard: SBX femminile SB-LL2 (quarti di finale)

12:10 – Para Biathlon: Individuale 12,5 km femminile standing

12:10 – Para Snowboard: SBX femminile SB-LL2 (semifinali)

12:15 – Para Snowboard: SBX maschile SB-UL (semifinali)

12:20 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL1 (semifinali)

12:25 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL2 (semifinali)

12:30 – Para Biathlon: Individuale 12,5 km maschile standing

12:30 – Para Snowboard: SBX femminile SB-LL2 (small final)

12:32 – Para Snowboard: SBX femminile SB-LL2 (big final)

12:35 – Para Snowboard: SBX maschile SB-UL (small final)

12:38 – Para Snowboard: SBX maschile SB-UL (big final)

12:41 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL1 (small final)

12:44 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL1 (big final)

12:47 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL2 (small final)

12:49 – Para Snowboard: SBX maschile SB-LL2 (big final)

13:15 – Para Biathlon: Individuale 12,5 km femminile vision impaired

14:00 – Para Biathlon: Individuale 12,5 km maschile vision impaired

14:35 – Curling in carrozzina: Gran Bretagna-Cina (round robin doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: Lettonia-Corea (round robin doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: Estonia-Giappone (round robin doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: Stati Uniti-Italia (round robin doppio misto)

18:35 – Curling in carrozzina: Canada-Norvegia (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Cina-Corea (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Stati Uniti-Italia (round robin torneo a squadre miste)

Lunedì 9 marzo

9:30 – Sci alpino paralimpico: SuperG femminile vision impaired

9:35 – Curling in carrozzina: Svezia-Stati Uniti(round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Canada-Lettonia (round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Slovacchia-Italia (round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Corea-Gran Bretagna (round robin torneo a squadre miste)

10:05 – Para Ice hockey: Cina-Italia (fase a gironi, gruppo A)

10:50 – Sci alpino paralimpico: SuperG maschile vision impaired

A seguire – Sci alpino paralimpico: SuperG femminile standing

A seguire – Sci alpino paralimpico: SuperG femminile sitting

A seguire – Sci alpino paralimpico: SuperG maschile standing

A seguire – Sci alpino paralimpico: SuperG maschile sitting

13:35 – Para Ice hockey: Cechia-Slovacchia (fase a gironi, gruppo B)

14:35 – Curling in carrozzina: Lettonia-Giappone (round robin doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: Italia-Gran Bretagna (round robin doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: Stati Uniti-Cina (round robin doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: Corea-Estonia (round robin doppio misto)

17:05 – Para Ice hockey: Germania-Stati Uniti (fase a gironi, gruppo A)

18:35 – Curling in carrozzina: Corea-Slovacchia (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Gran Bretagna-Svezia (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Stati Uniti-Lettonia (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Norvegia-Cina (round robin torneo a squadre miste)

20:35 – Para Ice hockey: Giappone-Canada (fase a gironi, gruppo B)

Martedì 10 marzo

9:00 – Sci alpino paralimpico: Combinata femminile vision impaired (superG)

9:35 – Curling in carrozzina: Cina-Canada (round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Corea-Norvegia (round robin torneo a squadre miste)

9:35 – Curling in carrozzina: Gran Bretagna-Italia (round robin torneo a squadre miste)

9:45 – Sci di fondo paralimpico: Sprint femminile vision impaired tecnica classica (qualificazioni)

9:55 – Sci di fondo paralimpico: Sprint femminile standing tecnica classica (qualificazioni)

10:05 – Para Ice hockey: Italia-Germania (fase a gironi, gruppo A)

10:10 – Sci alpino paralimpico: Combinata maschile vision impaired (superG)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Combinata femminile standing (superG)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Combinata femminile sitting (superG)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Combinata maschile standing (superG)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Combinata maschile sitting (superG)

10:25 – Sci di fondo paralimpico: Sprint femminile sitting tecnica classica (qualificazioni)

10:35 – Sci di fondo paralimpico: Sprint maschile vision impaired tecnica classica (qualificazioni)

10:55 – Sci di fondo paralimpico: Sprint maschile standing tecnica classica (qualificazioni)

11:05 – Sci di fondo paralimpico: Sprint maschile sitting tecnica classica (qualificazioni)

12:15 – Sci di fondo paralimpico: Sprint femminile sitting tecnica classica (semifinali)

12:26 – Sci di fondo paralimpico: Sprint maschile sitting tecnica classica (semifinali)

12:37 – Sci di fondo paralimpico: Sprint femminile standing tecnica classica (semifinali)

12:48 – Sci di fondo paralimpico: Sprint maschile standing tecnica classica (semifinali)

12:59 – Sci di fondo paralimpico: Sprint femminile vision impaired tecnica classica (semifinali)

13:00 – Sci alpino paralimpico: Combinata femminile vision impaired (slalom)

13:10 – Sci di fondo paralimpico: Sprint maschile vision impaired tecnica classica (semifinali)

13:22 – Sci di fondo paralimpico: Sprint femminile sitting tecnica classica (finale)

13:29 – Sci di fondo paralimpico: Sprint maschile sitting tecnica classica (finale)

13:35 – Para Ice hockey: Stati Uniti-Cina (fase a gironi, gruppo A)

13:38 – Sci di fondo paralimpico: Sprint femminile standing tecnica classica (finale)

13:45 – Sci di fondo paralimpico: Sprint maschile standing tecnica classica (finale)

13:50 – Sci alpino paralimpico: Combinata maschile vision impaired (slalom)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Combinata femminile standing (slalom)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Combinata femminile sitting (slalom)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Combinata maschile standing (slalom)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Combinata maschile sitting (slalom)

13:54 – Sci di fondo paralimpico: Sprint femminile vision impaired tecnica classica (finale)

14:01 – Sci di fondo paralimpico: Sprint maschile vision impaired tecnica classica (finale)

14:35 – Curling in carrozzina: X-X (semifinali doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: X-X (semifinali doppio misto)

17:05 – Para Ice hockey: Canada-Cechia (fase a gironi, gruppo B)

18:35 – Curling in carrozzina: Lettonia-Cina (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Italia-Norvegia (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Svezia-Canada (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Slovacchia-Stati Uniti (round robin torneo a squadre miste)

20:35 – Para Ice hockey: Slovacchia-Giappone (fase a gironi, gruppo B)

Mercoledì 11 marzo

9:05 – Curling in carrozzina: Stati Uniti-Corea (round robin torneo a squadre miste)

9:05 – Curling in carrozzina: Svezia-Slovacchia (round robin torneo a squadre miste)

9:05 – Curling in carrozzina: Gran Bretagna-Cina (round robin torneo a squadre miste)

9:05 – Curling in carrozzina: Lettonia-Norvegia (round robin torneo a squadre miste)

9:45 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 10 km femminile sitting tecnica classica

10:10 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 10 km maschile sitting tecnica classica

11:05 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 10 km femminile standing tecnica classica

11:35 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 10 km maschile standing tecnica classica

12:25 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 10 km femminile vision impaired tecnica classica

12:55 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 10 km maschile vision impaired tecnica classica

14:35 – Curling in carrozzina: X-X (finale 3°/4° posto doppio misto)

14:35 – Curling in carrozzina: X-X (finale 1°/2° posto doppio misto)

20:05 – Curling in carrozzina: Slovacchia-Canada (round robin torneo a squadre miste)

20:05 – Curling in carrozzina: Lettonia-Gran Bretagna (round robin torneo a squadre miste)

20:05 – Curling in carrozzina: Italia-Svezia (round robin torneo a squadre miste)

Giovedì 12 marzo

9:00 – Sci alpino paralimpico: Gigante femminile vision impaired (1ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Gigante femminile standing (1ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Gigante femminile sitting (1ª manche)

12:30 – Sci alpino paralimpico: Gigante femminile vision impaired (2ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Gigante femminile standing (2ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Gigante femminile sitting (2ª manche)

13:35 – Curling in carrozzina: Canada-Corea (round robin torneo a squadre miste)

13:35 – Curling in carrozzina: Cina-Svezia (round robin torneo a squadre miste)

13:35 – Curling in carrozzina: Norvegia-Stati Uniti (round robin torneo a squadre miste)

13:35 – Curling in carrozzina: Italia-Lettonia (round robin torneo a squadre miste)

14:35 – Para Ice hockey: X-X (partita di piazzamento)

18:35 – Curling in carrozzina: Cina-Slovacchia (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Norvegia-Gran Bretagna (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Corea-Italia (round robin torneo a squadre miste)

18:35 – Curling in carrozzina: Canada-Stati Uniti (round robin torneo a squadre miste)

19:05 – Para Ice hockey: X-X (partita di piazzamento)

Venerdì 13 marzo

9:00 – Sci alpino paralimpico: Gigante maschile vision impaired (1ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Gigante maschile standing (1ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Gigante maschile sitting (1ª manche)

10:00 – Para Biathlon: Sprint pursuit femminile sitting (qualificazioni)

10:05 – Curling in carrozzina: X-X (semifinali torneo a squadre miste)

10:05 – Curling in carrozzina: X-X (semifinali torneo a squadre miste)

10:15 – Para Biathlon: Sprint pursuit maschile sitting (qualificazioni)

10:35 – Para Biathlon: Sprint pursuit femminile standing (qualificazioni)

10:50 – Para Biathlon: Sprint pursuit maschile standing (qualificazioni)

11:05 – Para Biathlon: Sprint pursuit femminile vision impaired (qualificazioni)

11:20 – Para Biathlon: Sprint pursuit maschile vision impaired (qualificazioni)

12:30 – Sci alpino paralimpico: Gigante maschile vision impaired (2ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Gigante maschile standing (2ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Gigante maschile sitting (2ª manche)

12:30 – Para Biathlon: Sprint pursuit femminile sitting (finale)

12:45 – Para Biathlon: Sprint pursuit maschile sitting (finale)

13:10 – Para Biathlon: Sprint pursuit femminile standing (finale)

13:25 – Para Biathlon: Sprint pursuit maschile standing (finale)

13:50 – Para Biathlon: Sprint pursuit maschile vision impaired (finale)

14:05 – Para Biathlon: Sprint pursuit femminile vision impaired (finale)

14:35 – Para Ice hockey: X-X (semifinali)

18:35 – Curling in carrozzina: X-X (finale 3°/4° posto torneo a squadre miste)

19:05 – Para Ice hockey: X-X (semifinali)

Sabato 14 marzo

9:00 – Sci alpino paralimpico: Slalom femminile vision impaired (1ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Slalom femminile standing (1ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Slalom femminile sitting (1ª manche)

10:00 – Sci di fondo paralimpico: Staffetta 4×2,5 km mista

10:00 – Para Snowboard: Banked slalom femminile SB-LL2 (1ª manche)

10:22 – Para Snowboard: Banked slalom maschile SB-UL (1ª manche)

10:44 – Para Snowboard: Banked slalom maschile SB-LL1 (1ª manche)

11:06 – Para Snowboard: Banked slalom maschile SB-LL2 (1ª manche)

11:15 – Sci di fondo paralimpico: Staffetta 4×2,5 km open

11:50 – Para Snowboard: Banked slalom femminile SB-LL2 (2ª manche)

12:05 – Para Ice hockey: X-X (finale 7°/8° posto)

12:12 – Para Snowboard: Banked slalom maschile SB-UL (2ª manche)

12:34 – Para Snowboard: Banked slalom maschile SB-LL1 (2ª manche)

12:56 – Para Snowboard: Banked slalom maschile SB-LL2 (2ª manche)

13:00 – Sci alpino paralimpico: Slalom femminile vision impaired (2ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Slalom femminile standing (2ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Slalom femminile sitting (2ª manche)

15:05 – Curling in carrozzina: X-X (finale 1°/2° posto)

16:05 – Para Ice hockey: X-X (finale 5°/6° posto)

Domenica 15 marzo

9:00 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 20 km femminile sitting tecnica libera

09:00 – Sci alpino paralimpico: Slalom maschile vision impaired (1ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Slalom maschile standing (1ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Slalom maschile sitting (1ª manche)

09:15 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 20 km maschile sitting tecnica libera

10:20 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 20 km femminile standing tecnica libera

10:30 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 20 km maschile standing tecnica libera

11:45 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 20 km femminile vision impaired tecnica libera

11:55 – Sci di fondo paralimpico: Individuale 20 km maschile vision impaired tecnica libera

12:00 – Sci alpino paralimpico: Slalom maschile vision impaired (2ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Slalom maschile standing (2ª manche)

A seguire – Sci alpino paralimpico: Slalom maschile sitting (2ª manche)

12:05 – Para Ice hockey: X-X (finale 3°/4° posto)

16:05 – Para Ice hockey: X-X (finale 1°/2° posto)

20:30 – Cerimonia di chiusura

Dove vedere le gare delle Paralimpiadi invernali in tv e streaming

La Rai detiene anche i diritti delle Paralimpiadi e le trasmetterà in chiaro. Il palinsesto cambierà di giorno in giorno. In ogni caso le dirette TV saranno trasmesse o su Rai 2 o su RaiSport HD, canale 58 del digitale terrestre. Streaming gratis con RaiPlay, o su Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2 e Rai Play Sport 3. Il gruppo Discovery trasmetterà altrettanto l'evento, sui canali Eurosport 1 e 2, su Discovery+ e HBO Max, ma non lo farà in diretta.