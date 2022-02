Olimpiadi invernali oggi, programma e risultati dell’Italia a Pechino: slalom maschile di Sci e curling il clou per l’Italia Anche questa di domenica 13 febbraio 2022 è una giornata molto ricca per le Olimpiadi di Pechino. L’Italia è ancora in campo nel curling maschile, ed è in programma anche lo slalom speciale maschile.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi, domenica 13 febbraio, va in scena la nona giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Con la 12ª medaglia conquistata nella giornata di ieri con la coppia composta da Omar Visintin e dalla portabandiera Michela Moioli, l'Italia si è meritata un nuovo argento. Oggi si assegneranno altri sette titoli e scenderanno sulla neve olimpica 39 azzurri, impegnati in varie discipline tra curling, bob, freestyle, sci alpino, combinata nordica, sci di fondo, biathlon, short track e speed skating.

Le gare di oggi si possono vedere in diretta TV in chiaro su Rai2 e su Eurosport e in streaming su RaiPlay e Discovery+. Sul sito ufficiale dei XXIV Giochi Olimpici invernali e sul sito del CONI il programma completo delle gare.

Curling maschile a squadre: l'Italia sfida la Russia e la Svizzera

Si inizia con la sessione 6 del round robin uomini che vedrà di fronte l'Italia del curling sfidare la Russia. Un momento difficile per gli azzurri in cui c'è la medaglia d'oro olimpica Amor Mosaner, che devono provare a vincere e sperare di risalire la classifica in vista della fasa finale. Italia-ROC è fissata per le 2.05 della notte italiana. Le stones azzurre torneranno sul ghiaccio di Pechino alle 13.05 per la sfida numero 7, di fronte c'è la Svizzera.

Bob donne: c'è anche Giada Andreutti

C'è spazio anche per il Bob donne a Pechino, con inizio della prima manche prevista subito dopo le 2 di notte. Alle 4 partirà la seconda manche. In pista per i colori azzurri c'è anche Giada Andreutti.

Freestyle donne: sullo snowboard speranze affidate a Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakad

Ancora freestyle sulle nevi di Pechino, con la prima manche per le qualificazioni femminili di slopestyle in cui sono in lista anche Silvia Bertagna, Elisa Maria Nakab che ritorneranno in gara per la 2a manche alle 4:00.

Sci alpino, gigante uomini: in pista Luca De Aliprandini, Tommaso Sala e Alex Vinatzer

Ritorna anche lo sci alpino con le due manche del gigante uomini in cui sono impeganti tre azzurri in gara. La prima inizia alle 3.15 del mattino, la seconda è in programma alle 6.45.

Sci di fondo con la staffetta 4×100 uomini

Alle 8.00 in punto c'è di scena la staffetta 4×10 km uomini con l'Italia che proverà a farsi valere. La squadra azzurra è dormata da Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Davide Graz.

Biathlon femminile: nell'inseguimento sulla 10km ci sono Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

Alle 10.00 spazio per il Biathlon femminile: Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer sono impegnate nella 10 km inseguimento femminile.

Biathlon maschile, 12.5 km: tre azzurri nell'inseguimento uomini

Oltre all'inseguimento femminile le Olimpiadi presentano anche la 12,5 chilometri di inseguimento maschile. Tre azzurri impegnati in pista: Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch

Short Track: nuova speranza per Pietro Sieghel

Alle 12.00, di scena di nuovo lo short Track: in pista c'è Pietro Sieghel con i quarti di finale sui 500 metri uomini. In caso di qualificazione, l'azzurro gareggerà alle semifinali delle 12.27 mentre – sempre in caso di passaggio turno – le finali si giocheranno poco dopo le 13.

Short Track femminile: finale B staffetta donne

Alle 12:35 sul ghiaccio olimpico ritornerà anche l'Italia femminile di short track per disputare la finale B della staffetta donne. La composizione della squadra verrà annunciata a 15 minuti dall'inizio della gara.

Speed Skating: l'Italia si gioca i quarti

Alle 14:00 italiane appuntamento con gli ultimi azzurri impegnati oggi. Si tratta dell'Italia che si gioca i quarti di finale nello speed Skating, nel team pursuit uomini.