Olimpiadi invernali, il programma del 15 febbraio: discesa libera femminile e biathlon maschile Per l’odierna giornata olimpica occhi puntati su Sofia Goggia che proverà a conquistare il podio nella discesa libera donne. Speranze di medaglia anche per il Biathlon nella staffetta maschile. In totale saranno 24 gli azzurri impegnati in gara.

A cura di Alessio Pediglieri

Per l'11ª giornata dei Giochi Olimpici invernali in programma oggi martedì 15 febbraio l'Italia riparte dalla 11ª posizione nel medagliere olimpico grazie ai due ori, cinque argenti e quattro bronzi. Nella giornata di ieri non sono arrivate nuove vittorie ma c'è comunque una notizia che vale quasi quanto una medaglia, con il ritorno di Sofia Goggia a buoni livelli, con la conquista del quarto tempo assoluto nella prova in vista della gara di quest'oggi. Dove non ci sarà però la Brignone che ha deluso nella libera.

Nella giornata di oggi ovviamente tutti gli occhi sono puntati sulla Goggia nella gara che avrà inizio alle 4 della notte italiana. Poi, le speranze di arrivare sul podio sono legate al Biathlon, staffetta uomini 4×7,5 km dove l'Italia schiera un quartetto composto da Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Tornerà sul ghiaccio anche la squadra maschile di Curling, impegnata nel round robin (contro gli USA).

Le gare si possono vedere in diretta TV in chiaro su Rai2 e su Eurosport e in streaming su RaiPlay e Discovery+. Sul sito ufficiale dei XXIV Giochi Olimpici invernali e sul sito del CONI il programma completo delle gare.

Oltre al quartetto azzurro di Biathlon e a Sofia Goggia in discesa, altri 19 azzurri sono impegnati nell'odierna avventura olimpica tra prove individuali e a squadre. Ecco il programma delle competizioni in cui gareggiano i nostri atleti.