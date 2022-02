Sofia Goggia da applausi: discesa libera show alle Olimpiadi di Pechino dopo l’infortunio Sofia Goggia strappa applausi anche nella terza discesa libera femminile dello sci alpino. È lei la candidata numero uno dell’Italia per la conquista di una medaglia nella finale di martedì 15 febbraio.

Sofia Goggia è tornata in pista e l'ha fatto come al solito da grande protagonista. C'era grande attesa per capire come sarebbe tornata in gara l'azzurra nella terza prova prima della discesa libera dopo l'infortunio subito due settimane prima dell'inizio delle Olimpiadi invernali di Pechino. Ebbene, dopo il rientro in pista di sabato nella prima prova e dopo aver rinunciato al SuperG, la Goggia ha dimostrato di essere davvero in una forma strepitosa. Non poteva sbagliare nella specialità dopo si era laureata campionessa olimpica solo quattro prima.

Ha migliorato il dodicesimo tempo di due giorni fa piazzandosi al quarto posto con un tempo di 1:33.79 per lei. La migliore delle italiane, di tre centesimi davanti a Nadia Delago. La bergamasca si è rialzata nel finale, migliorando sempre di più la sua discesa. La gara per sperare in una medaglia è domani, ma era fondamentale capire oggi la condizione dell'azzurra che a questo punto può giocarsi davvero qualcosa di importante. Sorridente e visibilmente soddisfatta al termine della prova, Sofia Goggia può dirsi ufficialmente tornata per stupire ancora.

"Ho fatto una bella prova ma ho sbagliato alcune linee – ha detto la campionessa olimpica a Rai Sport – La sciata c'è, le gambe le ho sentite bene e ora sono molto concentrata". Nessun pensiero in pista: "Le mie energie sono state rivolte solo a riprendermi fisicamente – ha aggiunto – È stato un periodo difficilissimo con tante cose da fare in pochissimo tempo. La prova che ho dovuto superare è superiore alle difficoltà della gara".

Le quattro azzurre candidate a scendere in pista nella prova finale

Solo quattro atlete azzurre prenderanno parte alla discesa per le medaglie in programma domani, martedì 15 febbraio, alle 4 (orario italiano). Al termine della prova riunione tecnica per scegliere le 4 che saranno in gara, saranno resi ufficiali i nominativi da parte dei tecnici azzurri. La presenza di Sofia Goggia appare scontata dato il ritorno frettoloso (che avrebbe potuto comportare rischi dopo l'infortunio che le ha causato la distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e una micro-frattura del perone) ma soprattutto l'ottimo tempo registrato nella seconda discesa libera.

Molto bene anche la seconda punta delle azzurre, ovvero Nadia Delago, che ha chiuso in sesta posizione e soltanto tre centesimi peggio della campionessa olimpica in carica in discesa. Da decidere a chi saranno assegnati gli altri due posti. Nicol Delago e Francesca Marsaglia, restano favorite vista la 18a a 19a posizione ad oltre un secondo e mezzo. Qualche sicurezza in più per la prima mentre la seconda di loro va in ballottaggio con Elena Curtoni che si piazza 23esima e 16 centesimi più lenta. Male invece Federica Brignone e Marta Bassino che finiscono molto più lontane.