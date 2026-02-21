Olimpiadi Invernali 2026 oggi in TV, orari e programma degli italiani in gara il 21 febbraio

Il programma di oggi sabato 21 febbraio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dove vedere in TV e streaming le gare. Tra gli italiani in gara anche Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

Questa di oggi, sabato 21 febbraio, è la penultima giornata di gare alle splendide Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'Italia vuole provare ad arricchire ulteriormente il proprio medagliere e cercherà di farlo ancora con la fantastica Francesca Lollobrigida, che nel pomeriggio sarà protagonista nel pattinaggio di velocità. Prima la semifinale alle 15:50 e poi l'eventuale finale, circa un'ora dopo.

Mattinata con lo skircoss, l'Italia schiera Deromedis, e lo sci alpinismo con la staffetta mista. Nel pomeriggio ale ore 14:15 Wierer e Vittozzi sognano nell'ultima gara di biathlon. Poi il pattinaggio di velocità con Francesca Lollobrigida.

Olimpiadi 2026, programma e orari delle gare del 21 febbraio

10:00 – Bob: Bob a quattro maschile 1ª manche), (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)

10:00 – Sci freestyle: Qualificazioni ski cross maschile (Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

11:00 – Sci di fondo: Mass start 50 km tecnica classica maschile (Elia Barp, Simone Daprà, Federico Pellegrino)

11:45 – Sci freestyle: Finale aerials a squadre miste

11:57 – Bob: Bob a quattro maschile(2ª manche, (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)

12:00 – Sci freestyle: Ski cross maschile (Ottavi, quarti e semifinali)

13:10 – Sci freestyle: Ski cross maschile (Small Final)

13:15 – Sci freestyle: Ski cross maschile (Big Final)

13:30 – Sci alpinismo: Finale staffetta mista (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)

14:05 – Curling: Finale 3°/4° posto torneo femminile

14:15 – Biathlon: Mass start 12,5 km femminile (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

15:00 – Pattinaggio di velocità: Mass start maschile Semifinali (anche Di Stefano, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello)

15:50 – Pattinaggio di velocità: Mass start femminile (Semifinali)

16:40 – Pattinaggio di velocità: Mass start maschile (Finale)

17:15 – Pattinaggio di velocità: Mass start femminile (Finale (Francesca Lollobrigida)

19:00 – Bob: Bob a due femminile (3ª manche)m19:05 – Curling: Finale 1°/2° posto torneo maschile

19:30 – Sci freestyle: Finale halfpipe femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

20:00 – Pattinaggio di figura: Gala di esibizione

20:40 – Hockey su ghiaccio: Finale 3°/4° posto torneo maschile

21:05 – Bob: Bob a due femminile (4ª manche)

Gli italiani in gara: Wierer, Vittozzi e Lollobrigida

Ultimi due giorni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con diversi appuntamenti sportivi. In mattinata, Simone Deromedis in lizza nello skicross maschile, poi l'Italia si prepara per la staffetta mista di sci alpinismo con Michele Boscacci e Alba De Silvestro. Nel biathlon, Dorothea Wierer correrà la sua ultima gara, con Lisa Vittozzi in cerca di un’altra medaglia dopo l'oro. Nel pomeriggio, riflettori sulle mass start di pattinaggio di velocità, con Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini a caccia di medaglie.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming

Penultima giornata di gare per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Rai 2 canale olimpico per eccellenza trasmetterà l'intera giornata che ha il clou nel pattinaggio di velocità con si spera l'ennesima finale di Francesca Lollobrigida. Diretta dalle 9 alle 23, salvo le interruzioni canoniche per il telegiornale. Anche RaiSport HD, canale 58, manda in onda le Olimpiadi. Eurosport, canale visibile dagli abbonati di DAZN, Discovery+, DAZN, HBO Max e TIMVision, trasmetterà in TV e in streaming ogni singolo evento della giornata.