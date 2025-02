video suggerito

Mondiali sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante maschile: orari e diretta La gara dello Slalom gigante maschile dei Mondiali di sci è in programma oggi venerdì 14 febbraio. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Lo Slalom gigante maschile dei Mondiali di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm è in programma oggi venerdì 14 febbraio sulla neve austriaca. La gara è in programma in due manche la prima alle 9:45 e la seconda alle 13:15. Per l'Italia gareggeranno De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni, che proveranno a fare gli outsider per una medaglia, missione molto complicata. Diretta televisiva in chiaro per questo Slalom gigante sulla Rai, ma anche su Eurosport, Sky e DAZN. Diretta streaming su Play, Sky Go, DAZN, e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla prova dei Mondiali.

Le speranze azzurre in vista dello Slalom Gigante dei Mondiali sono riposte in Luca De Aliprandini, terzo nella classifica di specialità che partirà col pettorale 10. Ci saranno anche Alex Vinatzer (17), Filippo Della Vite (23) e Giovanni Franzoni (44) che proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo. L’uomo da battere è ancora una volta Marko Odermatt, ma attenzione anche i norvegesi e lo sloveno Kranjec.

Dove vedere lo Slalom gigante maschile dei Mondiali di sci in TV: diretta in chiaro

Lo Slalom gigante maschile in programma oggi ai Mondiali di sci alpino si potrà vedere in TV in chiaro, come tutte le gare. Dove? Diretta TV affidata alla Rai e in particolare a Rai Due e a Rai Sport. Ci sarà la possibilità di seguire la gara anche su Eurosport, visibile sia su DAZN che su Sky.

Lo Slalom gigante maschile dei Mondiali di sci alpino a Saalbach in diretta streaming: gli orari

La gara di Slalom gigante maschile in programma oggi venerdì 14 febbraio inizierà alle ore 9:45 con la prima manche. La seconda che definirà la classifica generale inizierà invece alle 13:15. Diretta streaming in chiaro su Rai Play, disponibile su dispositivi portatili e fissi. Possibile seguire la gara anche su Eurosport player, DAZN, Sky GO e Discovery+, tutti servizi in abbonamento.