Mondiali sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa maschile combinata: orari e diretta La Discesa maschile combinata è in programma oggi mercoledì 12 febbraio ai Mondiali di sci di Saalbach-Hinterglemm. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e orari.

A cura di Marco Beltrami

La Discesa maschile combinata è la gara in programma oggi mercoledì 12 febbraio ai Mondiali di sci di Saalbach-Hinterglemm. Per la prima volta nella competizione iridata, si assegna il titolo in questa specialità ma disputata in Coppa del mondo. La combinata a squadre che sarà presente anche alle Olimpiadi di Milano Cortina prevede team composti da due elementi, ovvero un discesista e uno slalomista.

Quattro le coppie azzurre: Dominik Paris – Alex Vinatzer, Florian Schieder – Tobias Kastlunger, Mattia Casse – Stefano Gross e Christof Innerhofer – Filippo Della Vite. Prima sarà il turno a partire dalle 10 della discesa libera, che sarà seguita alle 13.15 dallo slalom. Poi si sommeranno i tempi delle due prove. Diretta TV in chiaro su Rai Due e Rai Sport, oltre che su Eurosport, Sky e DAZN, streaming su Rai Play, Eurosport player, DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+.

I pettorali degli azzurri impegnati nella Discesa maschile combinata dei Mondiali di Sci

A rappresentare l'Italia dello sci nella Discesa maschile combinata dei Mondiali ci saranno quattro coppie. il dt Carca ha infatti deciso di puntare su Dominik Paris – Alex Vinatzer, Florian Schieder – Tobias Kastlunger, Mattia Casse – Stefano Gross e Christof Innerhofer – Filippo Della Vite. Gli azzurri non partono con i favori del pronostico ma sono pronti a stupire. Alex Vinatzer e Filippo Della Vite hanno vinto l’oro nel parallelo a squadre miste nella giornata di apertura dei Mondiali di sci alpino 2025.

Dove vedere la Discesa maschile combinata dei Mondiali di sci in TV: diretta in chiaro

Dove vedere la Discesa maschile combinata dei Mondiali di sci in TV? La gara sarà visibile in TV in chiaro su Rai Due e Rai sport, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. Possibile vedere anche la prova su Eurosport, che è disponibile sia su DAZN che su Sky per i rispettivi abbonati.

La Discesa maschile combinata dei Mondiali di sci alpino a Saalbach in diretta streaming: gli orari

La Discesa maschile combinata dei Mondiali di sci alpino a Saalbach prevede due manche, la prima ovvero la discesa libera inizierà alle ore 10, mentre la seconda che è lo slalom prenderà il via alle 13:15. Diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Rai Play, ma anche su DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+, per i rispettivi abbonati. Tutto si potrà seguire dunque su dispositivi portatili e computer.