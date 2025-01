video suggerito

Mikaela Shiffrin torna sugli sci per la prima volta dopo il terribile incidente: lo fa in incognito Miakela Shiffrin ha voluto regalare a tutti i suoi tifosi un video speciale dove, per la prima volta a oltre un mese di distanza dal terribile incidente a Killington in Coppa del Mondo, è tornata a sciare. Lo ha fatto lontano da occhi indiscreti e da persona comune, mostrando i progressi fin qui fatti. Il rientro alle gare, però, resta ancora un mistero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Mikaela Shiffrin è tornata. Almeno sugli sci, per il momento visto che per ripresentarsi alle gare servirà ancora diverso tempo. Intanto la campionessa americana ha voluto pubblicare sui propri social un video che testimonia il suo primo test sulla neve ad oltre un mese di distanza dal terribile incidente dello scorso 30 novembre, in cui subì la perforazione dei muscoli obbliqui dell'addome. "Nulla di straordinario" ha commentato nel video in cui scia con piumino, tuta, casco e occhiali come una persona qualsiasi, lontano da occhi indiscreti. Valutando il proprio grado di dolore durante le curve, ridotto quasi al minimo.

Il video postato sui social: Shiffrin in incognito, tra la gente

Pantaloni della tuta neri, piumino viola, occhiali e casco da sci. Un paio di scarponi rossi, racchette e sci: a vederla nel video, tutto si potrebbe dire tranne che quella sciatrice che si applica in pista sia niente meno che la campionessa del mondo di sci alpino Mikaela Shiffrin. Che ha voluto regalare a tutti i suoi fan un video in cui testimonia il suo ritorno ufficiale sulla neve in un montaggio che ha raccontato la prima giornata ufficiale per testare "in pista" le proprie condizioni fisiche dopo settimane di duro lavoro e riabilitazione in palestra.

Il video inizia con una spumeggiante Shiffrin che si prepara per l'uscita, poi un montaggio di alcune curve in pista, di fronte e da dietro. Un ritmo basso, semplice accademia senza prendersi il minimo rischio, ma la classe dell'americana si intravvede anche in quei pochi istanti, così come il suo mal celato entusiasmo finale: "È stato un test riuscito sulla neve", ha poi detto la campionessa 29enne valutando la situazione sulle proprie condizioni fisiche. "Uno… uno, zero. E' un po' accidentato" si è sentito dirle mentre curva a destra e a sinistra considerando il grado di dolore che sente. Poi, una volta finita la sessione, ritorna la felicità: "Abbiamo fatto tre run, niente di pazzesco… ma è stato molto bello" ha concluso sorridente.

Quando Miakela Shiffrin tornerà di nuovo in pista

Tutto ciò per dimostrare che il peggio è passato anche se non si sa quando Miakela Shiffrin potrà effettivamente ritornare alle gare. Lei stessa ha sapientemente glissato sull'argomento non lasciando trasparire alcunché ai propri tifosi. Di certo ci vorranno ancora diverse settimane per tornare competitiva e lasciarsi alle spalle il terrificante incidente del 30 novembre quando, perdendo contatto e sbattendo contro un paletto e sulle recinzioni, si perforò i muscoli obbliqui, rischiando un infortunio ancora più serio.