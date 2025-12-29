sport
video suggerito
video suggerito

Mikaela Shiffrin campionessa e sindacalista: “È stato superato il limite, tante erano spaventate”

Mikaela Shiffrin dopo aver vinto la 106ª gara in Coppa del Mondo della sua carriera si è arrabbiata contro gli organizzatori e in particolare contro l’allenatore della Rast che ha tracciato una pista difficilissima.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Mikaela Shiffrin ha fatto 106. Ennesima vittoria in Coppa del Mondo per la sciatrice americana che a Semmering ha allungato su tutte le rivali in classifica. Ma dopo la gara la campionessa americana ha usato parole durissime verso chi ha tracciato la pista, difficoltà estreme che hanno portato alla caduta di tantissime sciatrici, che secondo Shiffrin a un certo punto avevano paura di scendere sul tracciato.

77 atlete in gara: ‘solo' 40 al traguardo

Shiffrin generalmente è sempre positiva, sorridente anche quando non vince. Ma stavolta è stata polemica, a causa delle condizioni proibitive della pista austriaca. Le sue parole pesano come macigni e magari smuoveranno un po' le acque. Al centro della questione le condizioni della neve e il disegno della pista per entrambe le manche. Nella prima sono scese 77 atlete, 40 sono arrivate al traguardo, fuori anche una bravissima Giada D'Antonio, all'esordio nel circo bianco a 16 anni.

Mikaela Shiffrin felice dopo la 106ª vittoria in Coppa del Mondo.
Mikaela Shiffrin felice dopo la 106ª vittoria in Coppa del Mondo.

"Tante ragazze avevano paura di scendere"

La pluri-campionessa americana ha puntato il dito verso il tecnico svizzero, che ha tracciato cercando di favorire la sua allieva, Camille Rast, giunta seconda. Giunta al traguardo ha detto al pubblico: "Lo facciamo solo per voi". Poi con la stampa ha incalzato, usando parole durissime: "Non mi sono sentita bene sugli sci, neanche nella seconda, è un sollievo avercela fatta e sono contenta per il pubblico, che ringrazio e per il quale, in giornate come queste, è giusto fare il massimo. Tante ragazze avevano paura di scendere. C'erano delle porte, anzi una in particolare che non era normale".

Leggi anche
Sofia Goggia è strepitosa: l'azzurra si prende la vittoria nel SuperG della Coppa del Mondo di sci

Poi ha rincarato la dose: "A fine ricognizione ho avuto chiaro che gestire quella figura, con una certa velocità e in quelle condizioni, sarebbe stato pericoloso. No, non ci sta proprio che venga messa una soluzione di quel tipo, poi hanno sistemato tutto ma eravamo solo in tre, perché le altre avevano già finito. È stato un momento strano in mezzo ad una giornata strana, in assoluto dobbiamo essere più unite e comunicare meglio in occasioni come oggi. Per fortuna nessuna si è fatta male, siamo sopravvissute a condizioni di questo tipo, ma oggi c’erano tantissime ragazze spaventate, a dover scendere in quella situazione coi numeri alti. Non può e non deve essere così, il limite è stato superato".

Notizie
Sport invernali
0 CONDIVISIONI
Immagine
Opinione
Serie A
Conte fa passare il Napoli per la Cenerentola della A raccontando una favola che non esiste
Serie A costretta a cambiare il colore del pallone dopo le "giuste proteste di chi è daltonico"
La frase sussurrata da Allegri a Rabiot è virale: parlano come fossero ancora alla Juve
Mike Maignan con gli occhi spiritati: cosa ha fatto prima dell'inizio di Milan-Verona
Paratici ha deciso su Vanoli lavorando nell'ombra alla Fiorentina: esonero a una condizione
Roma-Genoa, dove vederla oggi in televisione e streaming: orario e formazioni
La bordata di Costacurta alla difesa del Milan: "Allegri l'ha fatta crescere, ma su questo non ha messo mano?"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views