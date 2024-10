video suggerito

Matilde Lorenzi, la sequenza delle foto tra l'incidente sugli sci e i soccorsi: passano 20 minuti Le immagini dell'incidente che è costato la vita a Matilde Lorenzi: la caduta intorno alle 9:50, poi il capannello di persone e l'elicottero che è atterrato in pista dopo 20 minuti.

A cura di Ada Cotugno

La tragedia di Matilde Lorenzi si è consumata nel corso di una manciata di minuti, sulla neve della della pista Grawald 1 in Val Senales. La giovane sciatrice è morta in seguito a un incidente sugli sci durante l'allenamento, avvenuto fra le 9:40 e le 9:50 di lunedì 28 novembre: la ragazza si trovava in Alto Adige per prepararsi in vista della nuova stagione sportiva quando è stata sorpresa dalla caduta fatale che le è costata la vita.

Il suo dramma è stato ripreso dalla webcam dell'Iceman Ötzi Peak, una delle piattaforme panoramiche più alte d'Europa con i suoi 3251 metri. La bruttissima caduta è avvenuta sotto gli occhi dei turisti e degli altri sportivi che erano su quelle stesse piste per allenarsi e che hanno assistito inermi alle operazioni di salvataggio. Le telecamere hanno ripreso gli ultimi momenti della giovane promessa dello sci azzurro che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre: si stava preparando per le gare, sognando il grande debutto in Coppa del Mondo.

La caduta di Matilde Lorenzi e l'arrivo dei soccorsi

L'incidente fatale è avvenuto poco dopo le 9:40, come testimoniato dalla webcam del punto panoramico che ha ripreso tutta la scena. Matilde Lorenzi, specialista nelle discipline di velocità, ha affrontato la discesa nel giro di pochi secondi e alle 9:50 compare la prima immagine di lei a terra dopo la caduta: secondo le prime ricostruzioni la ragazza ha perso il controllo a seguito di un movimento anomalo, gli sci le si sono divaricati e uno si è addirittura staccato.

Questo l'ha portata a ruzzolare giù lungo la pista, nel pieno della sua velocità e senza alcuna possibilità di fermarsi, e alla fine ha sbattuto violentemente il volto su una lastra di ghiaccio procurandosi un gravissimo trauma cranio-facciale. Lorenzi è rimasta lì per oltre 20 minuti in attesa di soccorsi, circondata da alcune persone che sono accorse ad aiutarla fra le quali anche il suo maestro che la stava seguendo nel momento della discesa.

L'attesa e l'arrivo dei soccorsi

L'elicottero ha impiagato circa 20 minuti per raggiungere il luogo dell'incidente e dare il via a tutte le operazioni di soccorso per provare a salvarle la vita. La giovane sciatrice è stata intubata sul posto e trasportata d'urgenza all'ospedale San Maurizio di Bolzano dove è arrivata già in condizioni molto critiche secondo quanto detto dai medici. L'elicottero ha poi lasciato la pista tra le 10:40 e le 10:50 per portarla immediatamente in ospedale: purtroppo la giovane sciatrice non è riuscita a superare la notte e si è spenta alle prime luci dell'alba.