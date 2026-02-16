L’incredibile medaglia di Flora Tabanelli: alle Olimpiadi con una lesione al legamento crociato

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Flora Tabanelli ha regalato all'Italia una storica medaglia di bronzo, la prima nel freestyle. Il terzo posto della 18enne azzurra vale tantissimo, non soltanto per il valore di quella medaglia, ma anche per il modo in cui è riuscita a conquistare. Grinta, cuore e soprattutto coraggio per la Tabanelli capace di superare un ostacolo più grande che sembrava potesse sbarrargli la strada delle Olimpiadi: la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Un infortunio grave che però non ha frenato la voglia dell'atleta azzurra di andare oltre questo infortunio e pensare, dopo il parere dei medici, a una terapia conservativa che potesse così garantirle la partecipazione alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Sono trascorsi 102 giorni dal quel 5 novembre 2025 quando Flora decise di non operarsi sottoponendosi a un altro tipo di terapia, anche lei al J-Medical come Federica Brignone, riuscendo nell'impresa più grande di tutte portandosi a casa una medaglia olimpica a dir poco eroica.

Flora Tabanelli in gara.

Tutto successe il 5 novembre del 2025 quando la giovanissima fuoriclasse emiliana portacolori del Centro Sportivo Esercito, cadde male nella classica fase di atterraggio che oggi abbiamo visto in gara alle Olimpiadi a seguito di un salto nel corso di un allenamento in corso a Stubai (Austria). La risonanza magnetica alla quale si era sottoposta la Tabanelli diede subito il responso che nessuno voleva sentire. La lesione era lì, ma c'era una possibilità di poterla monitorare senza il rischio che si arrivasse alla rottura. E così si è pensata una terapia conservativa che potesse garantirgli lo stesso di continuare ad allenarsi, gareggiare, e centrare anche un'incredibile medaglia.

Le cure al J Medical, il noto centro sportivo della Juventus, casa per diversi mesi anche di Federica Brignone, hanno permesso a Flora Tabanelli di tenere a bada la lesione e concentrarsi sugli allenamenti. E così, senza gare in stagione, Flora Tabanelli ha provato a giocare le proprie carte solo nella sfida olimpica, vinta dalla canadese Megan Oldham, capace di mettere a referto 180,75 punti grazie ai 91,75 della prima run e gli 89,00 della seconda.

L’Italia, prima del successo di Flora Tabanelli non era mai salita sul podio olimpico nel Freeski, con il quinto posto di Leonardo Donaggio nel Big Air a Pechino 2022 come punta massima. E da novembre ad oggi, pensare di poter gareggiare, vincere una medaglia e scrivere la storia dell'Italia nel freestyle era a dir poco impensabile. E per questo l'impresa di Flora Tabanelli è a dir poco straordinaria.