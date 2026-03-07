sport
Laura Pirovano trionfa ancora in Val di Fassa: vince un’altra discesa, stavolta per un centesimo

Laura Pirovano non era mai riuscita a vincere in Coppa del Mondo, in due giorni ha ottenuto due successi consecutivi, entrambi in discesa libera in Val di Fassa: “Ho pareggiato i conti con la sfortuna”.
A cura di Alessio Morra
A volte in modo consolatorio a chi non girano le cose nel modo giusto si dicono frasi del tipo: "Aspetta, abbi pazienza, vedrai che alla fine tutto si sistemerà, con il tempo le cose si metteranno come vuoi tu". Laura Pirovano fino a due giorni fa si era piazzata 31 volte nella top ten della Coppa del Mondo senza mai salire sul podio. In due giorni ha vinto due gare, una dietro l'altra. Realizzando un'impresa titanica. Anche stavolta si è imposta in una discesa libera in Val di Fassa, per un centesimo ha preceduto Huetter e per cinque Sutter.

Laura Pirovano fa il bis in Val di Fassa

La discesa libera, vinta venerdì, è stata superba. Un momento indimenticabile per Pirovano che ha centrato il primo successo in Coppa del Mondo. Il bis è arrivato dopo ventiquattro ore. Sempre in Val di Fassa, questa volta però in Super G. Prestazione maiuscola e vittoria arrivata letteralmente per un soffio davanti l'austriaca Cornelia Huetter, beffata per un centesimo e Corinna Sutter, la svizzera si è piazzata a cinque centesimi. Buona la prova di Nicol Delago, mentre Sofia Goggia non è riuscita a piazzarsi nella top ten nemmeno in questa discesa, anche se rosicchia punti sia nella classifica generale che in quella di specialità che ora è comandata proprio da Pirovano.

"Ho pareggiato i conti con la sfortuna"

A caldo parlando con la Rai la sciatrice azzurra ha detto: "Ci credevo meno di ieri, a metà pista ero stanchissima, ieri mi ha dato tante emozioni e tolto tante energie. Ho cercato di mollare, ma avevo la sensazione che non fosse abbastanza: quando ho visto la luce verde per un centesimo, ho detto mi “state facendo uno scherzo”. Ho sempre parlato della sfortuna che ho avuto, in questi due giorni direi che ho pareggiato i conti. Incredibile è l’aggettivo giusto, surreale e troppo bello. Sono in testa, ma non ci voglio pensare: sono emozioni che faccio fatica a gestire, sono al settimo cielo. In testa a una gara dalla fine è surreale: ho sempre mancato il passettino, ma la mia costanza sta pagando e sono felice".

