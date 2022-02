L’atleta non ce la fa più, la richiesta in conferenza alle Olimpiadi è curiosa: “Ne avete uno?” Siparietto curioso alle Olimpiadi di Pechino, dopo la vittoria della medaglia d’oro di Chloe Kim. L’atleta americana non è riuscita ad aspettare, e ha chiesto aiuto ai presenti.

A cura di Marco Beltrami

Le Olimpiadi invernali di Pechino si stanno rivelando molto divertenti, e particolarmente positive per l'Italia che oggi ha conquistato la sua undicesima medaglia con la coppia formata da Moioli e Visintin. In Cina si respira una bella atmosfera, in linea con lo spirito olimpico. Una conferma di questo è arrivato anche in sala stampa, dove è andato in scena nelle scorse ore un fuori programma molto particolare. Protagonista la snowboarder Chloe Kim, una delle vere e proprie stelle dei Giochi, capace di incantare tutti in pista e non.

Chloe Kim si è confermata una delle protagoniste di queste Olimpiadi di Pechino. Al Genting Snow Park, la classe 2000 americana, si è confermata la campionessa olimpica nella disciplina dell"halfpipe nello snowboard, bissando il titolo conquistato esattamente 4 anni fa. La ragazza originaria della Corea del Sud, ha dimostrato ancora una volta di essere una fuoriclasse, imponendosi davanti alla spagnola Queralt Castellet che ha riportato una medaglia nel suo Paese che mancava addirittura dal 1992. A completare il podio la giapponese Tomita Sena.

Chloe Kim dunque si è presa la scena, ma non solo in gara. Lo show della campionessa americana è proseguito poi nella conferenza stampa, classico appuntamento post-vittoria. La snowboarder si è presentata davanti ai microfoni un po' provata dalle fatiche della competizione. Ecco allora che prima di rispondere alle domande dei cronisti presenti, ha voluto riservare a tutti un curioso appello: "C'è qualcuno che magari ha uno snack in tasca?".

Molto stanca, la Kim ha sentito la necessità di ricaricare le energie. Un "premio" meritato per la ragazza americana con il suo appello che non è rimasto inascoltato: a poco a poco, sia i presenti, che gli addetti ai lavoro gli hanno allungato diversi snack, con Chloe che sorridente ha fatto poi una bella scorpacciata di prodotti. Molti sono finiti nelle sue tasche, ma l'atleta con grande generosità ne ha offerto uno anche alle sue avversarie. Un siparietto carino, con Chloe Kim che ha convinto la collega a prendere una barretta suggerendogli: "Sei sicura di non volerne? Sono buoni". Una bella scena, che è finita di diritto tra quelle più particolari delle Olimpiadi.