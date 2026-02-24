La sorella di Matilde Lorenzi scrive un commovente messaggio a Federico Tomasoni: “Lei è orgogliosa di te”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sì, forse Matilde è davvero nella stanza accanto e non smette di rivedere la gara che ha regalato l'argento olimpico a Federico. Forse sa bene cosa ha fatto il suo fidanzato per lei, e con lei, ai Giochi di Milano Cortina. Forse l'essenziale è realmente invisibile agli occhi, ma si avverte con una potenza che la materia non potrà mai avere.

Se le lacrime di Federico Tomasoni mentre mostrava al cielo la sua medaglia d'argento vinta nello skicross hanno commosso tutti, le parole successive dei familiari di Matilde Lorenzi, la sciatrice morta tragicamente nell'ottobre 2024 a soli 20 anni durante un allenamento in montagna, hanno restituito il senso di un amore che resiste e anzi si rafforza.

Il padre di Matilde ha detto che "Federico è parte della nostra famiglia, nella gara olimpica hanno sciato in due". Un'immagine resa bene anche dal casco indossato dal 28enne campione azzurro, recante ben visibile un sole giallo splendente, che è il logo ufficiale della fondazione ‘Matildina4Safety', creata dalla famiglia Lorenzi per promuovere la sicurezza nello sci.

Leggi anche Jutta leerdam tra sport e lusso, la campionessa olimpica ha una collezione di borse griffate

Federico Tomasoni e Matilde Lorenzi nella loro ultima vacanza a Ibiza prima della morte

Il post della sorella di Matilde Lorenzi rivolto a Federico Tomasoni: "Tu l'hai onorata"

Poi nelle ultime ore è arrivato il post della sorella di Matilde, un messaggio commovente a Federico: "La verità è che faccio ancora fatica a capire tutto quello che è successo. Le cose belle e quelle terribili – ha scritto Lucrezia su Instagram – Ci sono giorni in cui mi aspetto ancora di vederla spuntare da una porta, o dietro un angolo. E poi, nei momenti più incredibili, si fa sentire lo stesso".

"Sabato, quando hai vinto quella medaglia, non eri solo – ha continuato la sorella maggiore della sciatrice scomparsa, rivolgendosi direttamente a Federico – Mati era lì con te. Fino all'ultimo centimetro. Quella forza che ti ha spinto quando faceva troppo male per andare avanti. Ecco cosa significa trasformare il dolore in forza. Cosa significa portare qualcuno con sé, sempre. Lo faccio ogni giorno ma vederlo fare a qualcun altro ha un sapore diverso. La vita è qualcosa di pazzesco. Ti dà e ti toglie senza chiedere permesso. Tu l'hai onorata. Per te. Per lei. Per entrambi. Sono orgogliosa di te. E so che anche Mati lo è".