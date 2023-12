La paura di Sofia Goggia nel Super-G: urlo e mani nei capelli per lo schianto di Elena Curtoni Nel primo Super G di St Morizt dominato da Sofia Goggia, bruttissimo fuori pista di Elena Curtoni. Partita subito dopo la campionessa bergamasca ha compiuto un volo di decine di metri conclusosi con un impatto violento contro le barriere a bordo pista. Vissuto in diretta da Goggia che non ha trattenuto tutta la sua preoccupazione.

A cura di Alessio Pediglieri

Paura al Super G di quest'oggi a St. Morizt in occasione della discesa della nostra Elena Curtoni che nella prima parte della gara ha letteralmente perso il controllo dei propri sci schiantandosi rovinosamente a valle, contro le barriere poste lungo il percorso. Una bruttissima caduta che Sofia Goggia ha seguito in diretta dalla sua postazione di leader di classifica, tremando per le sorti della propria compagna azzurra. Fortunatamente, Curtoni non ha riportato serie conseguenze malgrado il fortissimo impatto.

Il super G femminile a St. Moritz, in Svizzera, di venerdì 8 dicembre ha sorriso ad una straordinaria Sofia Goggia che ancora una volta ha dimostrato tutta la propria bravura in una prova che l'ha riconfermata leader quasi incontrastata nella disciplina. La bergamasca, scesa col pettorale numero 7, ha messo in fila tutte le avversarie di giornata con una discesa quasi perfetta tra le nevi elvetiche malgrado vi siano stati problemi di visibilità nella parte alta del tracciato. Insieme a lei, erano ai paletti di partenza altre nove azzurre tra cui Elena Curtoni che è stata vittima di una bruttissima caduta, poco dopo.

Sofia Goggia non ha fatto in tempo ad accomodarsi sulla postazione riservata alla leader della prova con il miglior tempo che si è subito dedicata a tifare per l'altra atleta azzurra in lista, Elena Curtoni, scesa immediatamente dopo con il pettorale numero 8. Una prestazione maiuscola anche per la esperta 32enne di Morbegno che aveva fatto segnare il miglior tempo al primo intermedio, con 14 centesimi di vantaggio proprio su Goggia, salvo pagare qualcosina ed attestarsi in seconda piazza con 24 centesimi di ritardo dalla connazionale al secondo rilevamento.

Ma proprio laddove Curtoni avrebbe dovuto spingere maggiormente alla ricerca di un risultato importantissimo, è finita rovinosamente fuori pista, con un volo che si è concluso con un impatto durissimo contro le reti di protezione. L’azzurra si è fatta sorprendere da un dosso, perdendo completamente il controllo, perdendo uno sci durante il volo mentre rotolava a valle. A seguire in diretta il tutto c'era anche Goggia che di fronte a quanto accaduto non ha saputo trattenere stupore e paura: sguardo sbalordito, mani nei capelli e timore che la sua compagna potessere essere rimasta vittima di un serio incidente con conseguenze importanti.

Attimi di paura nel vedere l'evoluzione dell'incidente, conclusasi però con un tiro di sollievo nel momento in cui Curtoni ha poi sollevato il braccio, nella neve, a conferma che stava bene, mentre i primi soccorsi la stavano raggiungendo a bordo pista. Al traguardo l’azzurra è stata inquadrata incolume e sorridente, non avendo fortunatamente subito particolari problemi al di là del rammarico per aver rovinato una prestazione che sembrava di altissimo livello.