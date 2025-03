Italia da paura ai Mondiali di snowboard: doppietta azzurra da fantascienza nello slalom doppio misto

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Giornata trionfante per l'Italia dello snowboard, ai Mondiali 2025 in Engadina, dove nello slalom doppio misto, i colori azzurri hanno semplicemente dominato prendendosi la medaglia d'oro, con la coppia formata da Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont che hanno vinto in una Big Final tutta italiana, sull'altra coppia e compagni di squadra Gabriel Messner e Jasmin Coratti. Si è chiuso così un pomeriggio leggendario nei pressi di St. Moritz, in Svizzera, per il movimento azzurro dello snowboard con un oro e argento iridato. L'Italia così si conferma campione del mondo nella specialità dopo il successo ottenuto nel 2023 a Bakuriani, dove si trionfò ancora nello slalom parallelo.

Così, l'Italia pennella un altro risultato incredibile sulla neve, in contemporanea a Federica Brignone che ha festeggiato la sua seconda Sfera di Cristallo. In Svizzera, ai Mondiali di snowboard, la medaglia d’oro è andata alla coppia Italia 1 (Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont), mentre l’argento è stato di Italia 3 (Gabriel Messner e Jasmine Coratti). Peccato invece per Italia 2, con Aaron March ed Elisa Fava che sono stati invece eliminati ai quarti di finale per un soffio sfiorando solamente il sogno di un podio mondiale tutto azzurro.

Grand'Italia nello snowboard: stagione da protagonisti assoluti

L’Italia si è ancora una volta confermata ai massimi livelli dominando il parallelo con una storica doppietta nella prova a squadre, prendendosi un altro oro dopo quello del 2023 colto da Aaron March e Nadya Ochner. E' stato il corollario entusiasmante di una stagione vissuta da protagonisti: sono infatti dieci le vittorie in Coppa del Mondo, con la soddisfazione del trionfo di Bormolini nella classifica generale e anche in quella di specialità del PGS. Ai Mondiali oltre al tripudio odierno c'è da ricordare il grande successo di Fischnaller nel gigante e il bronzo di Aaron March nello slalom.