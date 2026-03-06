Il video dell’orrenda caduta in snowboard di Riccardo Cardani: “Il casco mi ha salvato la vita”

Riccardo Cardani sta bene. L’atleta paralimpico snowboarder è stato vittima di un grave incidente durante gli ultimi allenamenti a Cortina per le gare di cross e slalom ai Giochi. Dove non potrà partecipare: “Sto bene, anche se dolorante… ora solo riposo”

Una caduta terribile proprio nelle ultime sessioni di allenamento in vista dell'appuntamento più importante, cullato da quattro anni, inseguito con lavoro, fatica e costanza e raggiunto qualificandosi. Per Riccardo Cardani però le Paralimpiadi di Milano Cortina sono finite ancor prima di iniziare quando, mercoledì 4 marzo è caduto rovinosamente sulla pista di Cortina mentre svolgeva una ricognizione sul suo snowboard: un colpo terribile alla testa, lo svenimento e poi i controlli in ospedale. Ora è fuori pericolo, ma il rischio è stato enorme: "Il casco mi ha salvato la vita".

La notizia migliore è che Riccardo Cardani è pronto a rimettersi il prima possibile in sesto per riprendere gli allenamenti per restare ancora ai massimi livelli dello snowboard paralimpico sia nella specialità cross sia in quella banked slalom, dove era riuscito a qualificarsi per i Giochi di Milano Cortina. Che vedrà purtroppo, solamente da spettatore. Una posizione comunque da fortunato, dopo quanto accaduto e il rischio corso: "Ciao a tutti! Volevo rassicurarvi.. sto bene!" ha scritto sui social. "Un po’ dolorante ma va tutto bene, dalle visite effettuate in ospedale non ci sono danni, sono stato nelle nuvole per parecchio tempo… ma per fortuna ho la pelle dura e il casco mi ha salvato la vita… Ora non mi rimane che riposare e recuperare le energie per la battaglia. Niente fatica… niente vittoria".

Il video della terribile caduta: Cardani scompare e riappare svenuto

Un post di rassicurazione ad un giorno di distanza dal terribile incidente che lo stesso Riccardo Cardani ha voluto postare per intero. Una normalissima seduta di allenamento che ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando ha perso equilibrio e contatto con la neve su un dosso sulla pista di Cortina venendo pesantemente sbalzato al suolo. Si vede Cardani affrontare il tracciato, poi scomparire agli occhi della telecamera per un avvallamento per poi riapparire cadendo, scivolando a lungo sulla neve, senza più muoversi. Il video a quel punto "impazzisce" con movimenti improvvisi di inquadratura prima dell'improvvisa interruzione per avvisare i soccorsi e arrivare sul luogo dell'incidente.

Sia per Riccardo Cardani sia per il movimento paralimpico azzurro, la mancata presenza nelle due specialità del campione lombardo è un duro colpo anche nelle aspettative di podio. Da tempo compete ai massimi livelli e a Milano Cortina avrebbe potuto giocarsi con i migliori del lotto, sia nel cross, sia nello slalom, un posto importante, anche da podio.