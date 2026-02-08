Il portabandiera di Monaco alla cerimonia non era Arnaud Alessandria, ma un tizio preso a caso

Il Principato di Monaco ha un solo atleta alle Olimpiadi di Milano Cortina, ma non era lui quello inquadrato in mondovisione con la bandiera in mano durante la cerimonia inaugurale.

Al di là della figuraccia fatta dalla Rai a causa della telecronaca imbarazzante e piena di gaffe, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina ha ricevuto commenti positivi un po' ovunque all'estero. Lo sforzo creativo e lo stile dello spettacolo andato in scena allo stadio Meazza sono stati pienamente apprezzati, così come i look caleidoscopici delle varie delegazioni che hanno sfilato nelle quattro location di Milano, Cortina, Livigno e Predazzo. Delle 92 nazioni partecipanti, 91 avevano designato i loro portabandiera, tutte tranne una: quella del Principato di Monaco. Di fronte al mondo ha infatti sfilato un perfetto sconosciuto preso a caso e non l'unico atleta presente ai Giochi invernali 2026.

Perché l'unico atleta di Monaco alle Olimpiadi di Milano Cortina non ha sfilato

Monaco, come Eritrea, San Marino, Ecuador, Malta e Singapore, ha un solo atleta in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina, lo sciatore alpino Arnaud Alessandria. Ma il 32enne è uno specialista delle gare veloci e dunque all'indomani della cerimonia d'apertura avrebbe dovuto gareggiare (come poi ha fatto) nella discesa libera maschile in programma sabato mattina sulla pista Stelvio di Bormio.

Per mettere Alessandria nelle migliori condizioni di competere nella prova del giorno dopo, è stato dunque deciso di non farlo sfilare durante la cerimonia, con la conseguenza che la delegazione monegasca si è trovata senza portabandiera. A quel punto, per colmare il vuoto, la bandiera è stata portata da un volontario estratto a sorte, senza particolari requisiti.

Chi era la persona inquadrata con la bandiera di Monaco alla cerimonia inaugurale

Una presenza del tutto casuale, al punto che neanche i telecronisti sapevano chi fosse quell'uomo che con aria felice sventolava la bandiera del Principato. "Ora la cosa si fa interessante – ha spiegato il commentatore Nick Mullins su ‘TNT Sports' durante la cerimonia – Quella di Monaco è una squadra composta da un solo uomo, e lo sciatore Arnaud Alessandria non sfilerà, quindi quello è un volontario. Un fortunato volontario, estratto a sorte, ha l'onore di portare la bandiera. Non ho idea di chi sia. Ho cercato in tutti i modi di scoprire il suo nome".

Alessandria si è poi classificato 31simo nella discesa libera del sabato (su un totale di 36 partenti), rimediando un distacco di 5 secondi e mezzo dal vincitore Franjo von Allmen, col podio completato dai nostri meravigliosi Franzoni e Paris.