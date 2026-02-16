Il marito di Simone Biles: “Hanno provato a derubarmi a Milano, ero preparato”. La coppia è alle Olimpiadi
Una brutta storia ha visto coinvolti due spettatori molto famosi alle Olimpiadi di Milano Cortina, la campionessa di ginnastica artistica Simone Biles e suo marito Jonathan Owens. Quest'ultimo, giocatore di football americano dei Chicago Bears, ha denunciato pubblicamente su X di aver subìto un tentativo di rapina a Milano: "Che follia", ha concluso dopo aver raccontato l'accaduto e spiegato come fosse "preparato" ad affrontare situazioni del genere e dunque teneva la borsa legata intorno alla mano.
La Biles e suo marito sono a Milano da alcuni giorni per assistere ai Giochi invernali 2026: i due sono stati fotografati sugli spalti in occasione delle gare di pattinaggio artistico e di pattinaggio di velocità. Simone era presente venerdì sera alla Milano Ice Skating Arena, quando si è consumato davanti ai suoi occhi il dramma di Ilia Malinin, che sicuramente le avrà ricordato – per il livello di pressione mostruoso che poi ha presentato il conto – quanto accadde a lei alle Olimpiadi di Tokyo 2021, quando dopo un errore nel volteggio nella prova a squadre decise di rinunciare all'attesissima prova individuale dell'indomani.
Il marito di Simone Biles denuncia la tentata rapina subìta a Milano
La coppia ha ovviamente approfittato del soggiorno milanese per dedicarsi allo shopping ed è stato in una di queste occasioni che è accaduto l'episodio denunciato da Owens nel suo tweet: "Non ci credo che qualcuno ha appena provato a strapparmi la borsa dello shopping a Milano! Per abitudine ce l'avevo legata intorno alla mano, quindi non è riuscito a prenderla ed è scappato di corsa immediatamente… ma è stata comunque folle".
Poi, sollecitato dalle risposte sotto il post, il ‘defensive back' dei Bears ha aggiunto ulteriori dettagli della vicenda: "Onestamente lo so, hai ragione – ha risposto a chi gli diceva che avrebbe dovuto inseguire e placcare il ladro – ma non c'era modo che riuscisse a levarmela dalla mano. Ho visto troppi video su TikTok di robe del genere, quindi ero preparato!".
Owens ha poi aggiunto che il ladro non era affatto veloce: "Per niente bro, le braccia si muovevano più veloci delle gambe. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando si è reso conto che mi ero girato e non riusciva a prenderla!". E ancora, in risposta a un altro che scherzava sul lasciargli prendere la borsa per poi inseguirlo: "Onestamente bro, è stato esilarante quanto lentamente ha iniziato a scappare una volta che ha visto che non riusciva a strapparmela dalla mano!".
In effetti il ladro era cascato davvero male, non poteva sapere che l'uomo preso di mira era un atleta pazzesco, con stazza e velocità di livello altissimo. Fortunatamente la vicenda si è conclusa senza conseguenze e il campione NFL ha potuto proseguire la sua vacanza milanese assieme alla sette volte medaglia d'oro olimpica di ginnastica.