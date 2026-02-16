Il marito di Simone Biles: “Hanno provato a derubarmi a Milano, ero preparato”. La coppia è alle Olimpiadi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una brutta storia ha visto coinvolti due spettatori molto famosi alle Olimpiadi di Milano Cortina, la campionessa di ginnastica artistica Simone Biles e suo marito Jonathan Owens. Quest'ultimo, giocatore di football americano dei Chicago Bears, ha denunciato pubblicamente su X di aver subìto un tentativo di rapina a Milano: "Che follia", ha concluso dopo aver raccontato l'accaduto e spiegato come fosse "preparato" ad affrontare situazioni del genere e dunque teneva la borsa legata intorno alla mano.

La Biles e suo marito sono a Milano da alcuni giorni per assistere ai Giochi invernali 2026: i due sono stati fotografati sugli spalti in occasione delle gare di pattinaggio artistico e di pattinaggio di velocità. Simone era presente venerdì sera alla Milano Ice Skating Arena, quando si è consumato davanti ai suoi occhi il dramma di Ilia Malinin, che sicuramente le avrà ricordato – per il livello di pressione mostruoso che poi ha presentato il conto – quanto accadde a lei alle Olimpiadi di Tokyo 2021, quando dopo un errore nel volteggio nella prova a squadre decise di rinunciare all'attesissima prova individuale dell'indomani.

Il marito di Simone Biles denuncia la tentata rapina subìta a Milano

La coppia ha ovviamente approfittato del soggiorno milanese per dedicarsi allo shopping ed è stato in una di queste occasioni che è accaduto l'episodio denunciato da Owens nel suo tweet: "Non ci credo che qualcuno ha appena provato a strapparmi la borsa dello shopping a Milano! Per abitudine ce l'avevo legata intorno alla mano, quindi non è riuscito a prenderla ed è scappato di corsa immediatamente… ma è stata comunque folle".

Poi, sollecitato dalle risposte sotto il post, il ‘defensive back' dei Bears ha aggiunto ulteriori dettagli della vicenda: "Onestamente lo so, hai ragione – ha risposto a chi gli diceva che avrebbe dovuto inseguire e placcare il ladro – ma non c'era modo che riuscisse a levarmela dalla mano. Ho visto troppi video su TikTok di robe del genere, quindi ero preparato!".

Owens ha poi aggiunto che il ladro non era affatto veloce: "Per niente bro, le braccia si muovevano più veloci delle gambe. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando si è reso conto che mi ero girato e non riusciva a prenderla!". E ancora, in risposta a un altro che scherzava sul lasciargli prendere la borsa per poi inseguirlo: "Onestamente bro, è stato esilarante quanto lentamente ha iniziato a scappare una volta che ha visto che non riusciva a strapparmela dalla mano!".

Simone Biles e Jonathan Owens prendono posto alla Milano Ice Skating Arena

In effetti il ladro era cascato davvero male, non poteva sapere che l'uomo preso di mira era un atleta pazzesco, con stazza e velocità di livello altissimo. Fortunatamente la vicenda si è conclusa senza conseguenze e il campione NFL ha potuto proseguire la sua vacanza milanese assieme alla sette volte medaglia d'oro olimpica di ginnastica.