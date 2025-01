Federica Brignone brilla ancora, terza nel SuperG a St.Anton: l’azzurra è prima in classifica generale

video suggerito

Fabrizio Rinelli

Federica Brignone brilla ancora in Coppa del mondo di Sci Alpino. L'azzurra si prende il terzo posto nel SuperG di St.Anton dando seguito alla vittoria nella discesa di ieri che è stata anche un record per lei. Brignone arriva solo dopo l'americana Lauren Macuga, prima, ed alla ausriaca Stephanie Venier. Un risultato però importante per la sciatrice italiana che si porta al primo posto in classifica generale totalizzando fino a questo momento 479 punti in attesa della tappa di martedì in notturna con lo slalom speciale di Flachau, sempre in Austria.

Non riesce invece ancora ad ingranare Sofia Goggia che cade ma fortunatamente senza conseguenze. Da segnalare inoltre una straordinaria Lindsey Vonn che dopo essere tornata all'attività agonistica si è distinta in gara chiudendo il suo SuperG in quarta posizione appena dietro la Brignone. L'azzurra gongola per il suo podio numero 73 in carriera nonostante la vittoria a sorpresa della gara da parte dell'americana Macuga che a soli 22 anni è salita per la prima volta sul podio sfruttando anche una visibilità migliorata rispetto a quella trovata da Brignone.

“Sono contenta del risultato, anche se non sono stata perfetta e sapevo di essere battibile – ha spiegato Federica Brignone dopo la gara nelle dichiarazioni fornite dalla Federazione -. Oggi è stata una gara un po’ condizionata. Macuga ha fatto una gara quasi perfetta mentre tutte le altre hanno fatto errori". L'azzurra parla della gara della squadra italiana in generale: "Per noi è stato un po’ più difficile, perché per le prime a partire si vedeva davvero poco. Sotto gli sci non c’erano belle sensazioni, era difficile gestire le vibrazioni".

La Brignone dunque spiega le difficoltà incontrate in pista: "A metà del tracciato sono andata un po’ lunga ma mi son detta che avrei dovuto fare la differenza nella parte finale e sono andata forte. Peccato che la visibilità è migliorata solo dopo”. Resta comunque un fine settimana molto positivo per la valdostana, tornata in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo, già vinta nell’inverno 2020, distinguendosi come unica italiana della storia a riuscirci: "Non voglio pensare troppo alla classifica, sto cercando di sciare al massimo gara dopo gara".