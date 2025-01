video suggerito

Federica Brignone trionfa nella discesa di St. Anton e fa la storia, caduta per Sofia Goggia Federica Brignone diventa la prima sciatrice a vincere almeno una gara in tutte le specialità, slalom, Super G, discesa e combinata. Nessuno come lei.

A cura di Marco Beltrami

Federica Brignone scrive ulteriormente il suo nome nella storia dello sport italiano grazie alla vittoria nella discesa di St. Anton. Si tratta del 30° successo in carriera per la sciatrice italiana, il primo in discesa. La 34enne diventa così la prima atleta azzurra, a vincere almeno un gigante, un Super G, discesa libera e combinata in Coppa del mondo. Un'impresa senza precedenti.

Brignone fa la storia dello sci italiano con la prima vittoria in discesa

Si è tolta una bella soddisfazione dunque Federica Brignone che ha completato la sua eccezionale bacheca di successi, con il primo squillo in discesa dopo sette podi. Un successo da applausi che le permette di arrivare a quota 30 affermazioni in coppa del mondo, a fronte di 72 podi. St. Anton si conferma una pista positiva per i colori azzurri, con il quarto posto anche di Laura Pirovano. Citazione speciale per la sempreverde Lindsey Vonn, che dopo 6 anni è tornata a competere in discesa, ottenendo un il sesto piazzamento.

Caduta per Sofia Goggia, senza conseguenze

Giornata storta per Sofia Goggia. La discesa libera della bergamasca sulla pista austriaca è finita male, con una caduta dopo una curva a sinistra. L'azzurra che era avanti a tutti dopo il primo intermedio, è scivolata perdendo lo sci sinistro. Così è finita sulle reti di protezione, fortunatamente senza conseguenze.

Come sta Sofia Goggia dopo la caduta

Sofia Goggia si è prontamente alzata, facendo un cenno di ok a tutti. Non ha perso tempo poi per dimostrare di aver metabolizzato quanto accaduto, ai microfoni di Eurosport: "Sto bene. Stavo sciando bene, ma sono stata troppo diretta in curva e quando ho spinto ero sulla neve fresca e gli sci non hanno risposto". Appuntamento per lei nel SuperG in programma domenica, dove guida la classifica di specialità. Questa sarà l'occasione del riscatto.