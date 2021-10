Ecclestone può tornare ‘in pista’ a 91 anni: la Coppa del Mondo di Sci lo vuole ingaggiare L’ex parton della Formula 1 Bernie Ecclestone potrebbe tornare nel mondo dello sport all’età di 91 anni: la Federazione Internazionale di Sci lo vuole ingaggiare fin da subito come consigliere del presidente nell’organizzazione della Coppa del Mondo di sci alpino. “Forse accetto” la risposta dell’imprenditore britannico.

A cura di Michele Mazzeo

Dalle piste della Formula 1 alle piste da sci, l'esperienza nella gestione di grandi eventi dell'ex boss del Circus Bernie Ecclestone potrebbe adesso passare al servizio della Federazione Internazionale di Sci. In procinto di compiere 91 anni, e da poco padre del suo quarto figlio, dopo aver lasciato da parte le corse, si è visto adesso recapitare un'offerta da parte della FIS che lo vorrebbe ingaggiare come consigliere per la Coppa del Mondo.

Ecclestone ha lasciato la F1 all'inizio del 2017 cedendola agli americani di Liberty Media. Da allora, ciò che sappiamo del britannico è che si è dedicato ad accumulare una delle più grandi fortune al mondo dalla sua residenza in Svizzera e vivere nel lusso (incredibile il suo yacth). Oltre a diventare di nuovo papà a 89 anni.

Ora qualche giorno prima del suo 91° compleanno (fissato il 28 ottobre), il presidente della FIS Johan Eliasch, vuole rimetterlo in pista, cercando di convincerlo a diventare suo consigliere nell'organizzazione della Coppa del Mondo di sci alpino che si è aperta lo scorso fine settimana a Soelden, in Austria, e che durerà fino alla fine di marzo 2022.

Una proposta che solletica Bernie Ecclestone che sembra pronto a rimettersi in gioco a 91 anni e non ha escluso la possibilità di accettare: "Ho detto a Eliasch che dipende da cosa deve fare. Forse accetto, dipende da quanto posso essere d'aiuto. Non ci siamo parlati di recente, ma quello che è certo è che non mi vedrai sugli sci", ha difatti ironizzato l'ex boss della Formula 1 a riguardo rispondendo all'agenzia Reuters. Il ritorno in pista di Ecclestone dunque sembra possibile e poco importa se la pista non sarà d'asfalto ma di neve.