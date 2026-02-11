Come sta Liu Jiayu dopo la paurosa caduta a Livigno: sbatte faccia a terra, poi 10 minuti immobile

La snowboarder stava cercando di chiudere la sua evoluzione con un 900 gradi (due rotazioni complete e mezzo) durante le qualificazioni dell’halpipe alle Olimpiadi invernali 2026. A causa forse di un errore quasi impercettibile, la tavola ha impattato sulla neve in maniera irregolare e il corpo dell’atleta s’è piegato “a scorpione”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La caduta della snowboarder, Liu Jiayu, è stata spaventosa. Ha sbattuto con violenza la testa a terra dopo aver perso il controllo in fase di atterraggio dopo il suo ultimo trick. L'incidente è avvenuto durante le qualificazioni dell'halpipe alle Olimpiadi invernali 2026: l'atleta era al 13° posto e fuori dalla fase finale, ecco perché aveva la necessità di migliorare il suo punteggio anche a costo di eseguire un esercizio tanto spettacolare quanto altamente rischioso.

La cinese stava cercando di chiudere la sua evoluzione con un 900 gradi (due rotazioni complete e mezzo): a causa forse di un errore quasi impercettibile, la tavola ha impattato sulla neve in maniera irregolare e ha sbalzato l'atleta, scaraventandola al suolo con una torsione innaturale del busto. È rimasta immobile per diversi minuti prima di essere caricata in barella e trasportata d'urgenza in ospedale, nel timore che quella carambola potesse aver provocato gravi lesioni. Secondo le prime informazioni apprese attraverso lo staff medico, non sembra aver subito danni alla colonna vertebrale ma a preoccupare maggiormente è il forte colpo preso alla testa.

La dinamica dell'incidente "a scorpione"

La dinamica dell'incidente è stata tremenda. La sequenza videoclip mostra cosa è accaduto a Liu Jiayu e quanto è stato violento il capitombolo: è atterrata prima sul braccio e sulla spalla sinistra poi l'impatto successivo ha interessato anche viso e addome. L'inerzia del movimento ha spinto le gambe e la tavola all'indietro, piegandosi verso la schiena con una rotazione innaturale (di qui la definizione di "scorpione" in gergo tecnico), prima che il suo corpo rotolasse per terra.

Liu è rimasta immobile. Il personale medico è arrivato rapidamente sul posto per curarla e la gara è stata sospesa per circa una decina di minuti. Almeno finora non ci sono stati aggiornamenti ufficiali da parte della squadra cinese relativamente al suo infortunio: in attesa del responso di controlli diagnostici e di comunicazioni del team, si è almeno potuto escludere che quella caduta abbia provocato lesioni permanenti e invalidanti.

Il palmares di Liu Jiayu, argento a Pyeongchang 2018

Liu, 33 anni, ha partecipato alla sua quinta Olimpiade invernale. Il suo miglior risultato è stato a Pyeongchang 2018, quando ha conquistato la medaglia d'argento. A Pechino 2022, invece, non era andata oltre l'ottava posizione nella gara di pipe. È stata anche campionessa del mondo nel 2009 e ha raccolto un totale di undici vittorie in Coppa del Mondo nella disciplina.

Il precedente a Milano Cortina, l'incidente di Mark McMorris

L'incidente capitato alla cinese ha richiamato quanto successo qualche giorno fa al campione canadese Mark McMorris, finito in ospedale dopo un volo di cinquanta metri: anche in quel caso, la caduta shock avvenne in seguito a una rotazione complessa.