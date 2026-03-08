Chi è Emanuel Perathoner, primo oro dell’Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina dopo il calvario

È di Emanuel Perathoner del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) la prima medaglia d'oro dell'Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. L'azzurro, a 39 anni, ha trionfato nello snowboard cross, categoria LL2. Una vittoria fantastica, un'impresa, una storia bellissima che solo lo sport è in grado di raccontare. Perathoner, nato a Bolzano il 12 maggio 1986, a 39 anni è riuscito a prendersi un oro assolutamente incredibile. Un atleta che ha combattuto nella sua vita dimostrando di essere un campione sotto tutti i punti di vista.

Perathoner fu protagonista dello snowboard mondiale con due partecipazioni alle Olimpiadi di Sochi 2014 e PyeongChang 2018, ma la sua carriera cambia nel gennaio 2021. Subisce un gravissimo infortunio alla gamba sinistra durante la preparazione per i Giochi di Pechino. Da lì in poi per lui quattro interventi chirurgici con un anno di riabilitazione e 18 mesi con le stampelle. Dopo diverse operazioni nel 2022 è stata poi necessaria la protesi. Perathoner diventa a tutti gli effetti un atleta paralimpico del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, e partecipa ai circuiti di categoria.

L'azzurro sarà vincerà poi due titoli mondiali nello snowboard Paralimpico e oggi si è preso un oro da sogno. “Bisogna cercare di essere positivi, di trovare cose diverse, di non pensare alle cose brutte che potrebbero succedere e di vedere il lato positivo delle cose che ti sono successe – aveva raccontato Perathoner in un'intervista esclusiva a Olympics.com -. Ora ho una seconda carriera. Non me lo aspettavo, ma è una cosa positiva”. E infatti dopo un anno di riabilitazione, Emanuel è tornato sulla tavola, reinventandosi campione paralimpico.

Perathoner sul podio.

I titoli e le vittorie in carriera di Perathoner

“Cosa cambia tra essere atleta senza disabilità e con? Le differenze nello sport in generale non ci sono, poi sono gli atleti, a seconda della loro disabilità, a doversi adattare. Ma sempre di snowboard si tratta" aveva detto poi a ilfattoquotidiano.it prima di iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Perathoner nel 2023 ha ricevuto a Roma il Collare d’oro al merito sportivo paralimpico per la sua vittoria mondiale nello snowboard Dual Banked Slalom LL2 2023. Due anni dopo ha ricevuto poi il suo secondo Collare d’oro dopo la vittoria del Campionato del mondo nello snowboard cross e nel banked slalom al mondiale in Canada.