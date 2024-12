video suggerito

Caduta spaventosa di Boisset nella discesa di Beaver Creek: perde conoscenza, il corpo scivola contro la rete Lo sciatore svizzero protagonista di un tremendo incidente che ha costretto gli organizzatori a sospendere la prima prova di Coppa del Mondo in Colorado per circa mezzora. Elvetico in ospedale: è cosciente ma tenuto sotto controllo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La caduta di Arnaud Boisset è stata tremenda. Il "pendio del rapace" (è il soprannome dato alla pista per le caratteristiche del percorso di Beaver Creek) ha rischiato di essergli fatale. E s'è temuto il peggio. Durante la prima prova di Coppa del mondo dei discesisti in Colorado, lo svizzero ha perso il controllo ed è ruzzolato sulla neve ad alta velocità. Spaventose le immagini dell'incidente avvenuto nella porzione di tracciato non distante dal traguardo.

L'episodio ha portato gli organizzatori a sospendere la gara per circa mezz'ora: lo sciatore ha sbattuto la testa sulla pista poi è stato sbalzato nelle reti di sicurezza. A causa dell'impatto violento ha perso conoscenza ed è rimasto immobile fino all'arrivo dei soccorritori: poco dopo l'elvetico è tornato in sé e, caricato su una barella, è stato trasportato in ospedale per controlli.

La dinamica dell'incidente di Boisset a Beaver Creek

Il discesista svizzero era partito con il pettorale numero 26 e ha rischiato grosso quando, in occasione dell'ultimo salto, non è riuscito a padroneggiare gli sci durante la fase di atterraggio. Ha messo un piede in fallo ed è inciampato: a quella velocità è impossibile restare in piedi o pensare di arrestare l'inerzia della corsa in pochi metri. Boisset è crollato al suolo e ha sbattuto la testa per terra con violenza, continuando a scivolare fino a fermarsi bruscamente nella rete di sicurezza.

"Justin Murisier vince la Coppa del Mondo all'inizio della stagione a Beaver Creek e festeggia una doppia vittoria con Marco Odermatt! Il successo – si legge nella nota della selezione di sci svizzera – è accompagnato da sentimenti contrastanti a causa della caduta di Arnaud Boisset. Gli auguriamo una pronta guarigione".

Com'è andata la gara: ha vinto Justin Murisier

Le condizioni di Boisset tengono tutti col fiato sospeso, si attende il bollettino medico ufficiale anche se un sospiro di sollievo lo ha regalato la notizia che fosse cosciente. Quanto alla prima discesa libera di Coppa del Mondo, se l'è aggiudicata il 32enne svizzero Justin Murisier ha vinto la prima discesa libera della stagione di Coppa del Mondo. Per lui s'è trattato anche della prima vittoria in Coppa della sua carriera, ottenuta con il tempo di 1'40″04, precedendo di due decimi il connazionale Marco Odermatt. Terzo posto per lo sloveno Miha Hrobat, a 35 centesimi. Male la prova degli italiani: il migliore è stato Dominik Paris, che si è piazzato solo 17°.