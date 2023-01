Brignone seconda nel SuperG, è nella storia dello sci azzurro: con Bassino è grande Italia Domenica da incorniciare per lo sci azzurro con una bella doppietta per Brignone e Bassino. Il secondo posto della prima è un risultato storico.

A cura di Marco Beltrami

La neve austriaca di St. Anton si tinge ancora d'azzurro in una domenica da incorniciare per lo sci italiano. Doppietta per le nostre atlete Federica Brignone e Marta Bassino, rispettivamente seconda e terza nel SuperG femminile di Coppa del Mondo sulla pista intitolata al leggendario Karl Schranz. Entrambe si sono arrese solo alla vincitrice Lara Gut-Behrami, che si è presa il primo posto. Quello di Brignone è un risultato particolarmente importante che le permette di entrare nella storia dello sci. Da segnalare anche in quarto posto di Elena Curtoni, appena fuori dal podio.

L'amarezza per la caduta di Sofia Goggia, fermatasi a scopo precauzionale, ha lasciato il posto dunque alla gioia per la doppietta italiana. Ottima la prova di Brignone che ha sfiorato il bis in Austria, chiudendo alle spalle dell'oro olimpico di Pechino abile a chiudere con il tempo di 1.17.26. Seconda Federica con un ritardo di appena 15 centesimi, davanti alla connazionale Bassino e a Curtoni. Insomma solo al svizzera è riuscita ad interrompere il dominio italiano.

La medaglia odierna conquistata da Brignone ha un valore speciale. Infatti grazie a questo successo, ha toccato il podio numero 52 superando Isolde Kostner nella speciale classifica delle azzurre più vincenti di sempre. Una soddisfazione enorme per un'atleta che si è presa anche la nuova leadership della classifica di specialità superando la connazionale Curtoni.

Grande soddisfazione dunque per Brignone che ai microfoni di RaiSport: "Un’ottima domenica, sono contenta, anche se ammetto che un po’ di rammarico c’è. Non sono riuscita ad avere le stesse sensazioni di ieri, ma va bene comunque. Il mio obiettivo per le prossime occasioni sarà quello di provare quel feeling sugli sci, la stagione è ancora lunga e voglio fare bene soprattutto nelle tappe italiane". E l'Italia si ritrova a fare la voce grossa nello sci.