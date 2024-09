Francia-Italia 1-3 di Nations League, risultato finale: tris azzurro firmato Dimarco, Frattesi e Raspadori, gli highlights della partita

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di Nations League dell'Italia ospite della Francia a Parigi. Il Ct azzurro vuole rialzare la testa sperando in una grande prova dei suoi dopo i disastrosi Europei: "Se vediamo la formazione della Francia, è una squadra di grande livello – ha detto -. Solo giocando da squadra potremmo sopperire alle difficoltà". Spalletti ha poi parlato del lavoro dell'Italia visto in campo proprio prima della Nations League: "A Coverciano in questi giorni ho visto cose buone e vorrei veder ripetere qua le stesse cose anche se so bene che le difficoltà ci saranno. La Francia è una formazione sorniona che ti dà l'impressione che puoi gestire l'incontro e possono mettere in difficoltà chiunque".