Spaventosa caduta per Sofia Goggia: sarà costretta a saltare la gara di St.Anton Federica Brignone ha vinto il SuperG di St.Anton dove Sofia Goggia è caduta ed ha dovuto ritirarsi. L’atleta bergamasca non ha subito lesioni, ma ha deciso di rinunciare alla gara di domenica 15 gennaio.

A cura di Alessio Morra

Sofia Goggia e Federica Brignone sono due fenomenali sciatrici. Rappresentano l'Italia da anni, non si amano particolarmente, e non lo nascondono. Oggi a St. Anton hanno vissuto una gara totalmente all'opposto. Brignone ha vinto il SuperG con una prestazione maiuscola. L'azzurra ha ottenuto il 21° successo in Coppa del Mondo. Goggia invece è stata autrice di una spaventosa caduta. Domenica nell'altro SuperG in programma l'atleta bergamasca non ci sarà.

Brignone dopo il primo podio stagionale ha ottenuto anche il primo successo a St. Anton. Un successo pesante e ottenuto in modo netto, considerato che le sciatrice che l'hanno accompagnata sul podio sono arrivate molto distanti: a 54 centesimi Johanna Haehlen, a 66 invece Lara Gut-Behrami. Quarta Tessa Worley. Ottava Marta Bassino, tredicesima Elena Curtoni.

Non hanno raggiunto il traguardo Sofia Goggia e Nicol Delago. Shiffrin, che non ha preso parte alla gara, mantiene quasi 400 punti di vantaggio in Coppa del Mondo su Vhlova. Bassino quinta è la prima delle italiane e precede di poco Brignone e Goggia.

La vincitrice di giornata era raggiante dopo il successo: "Ventunesima vittoria! Era il mio secondo obiettivo di stagione dopo il 50esimo podio in Coppa del Mondo e sono veramente soddisfatta non solo della gara ma per come ho sciato, del mio atteggiamento e di quello che sto facendo sugli sci. Ho sfruttato le mie qualità da gigantista, unite a quella da velocista. Adesso ho altri obiettivi, ma la mia lista ha nel mirino le gare italiane e i Mondiali. Se scio così posso davvero divertirmi".

Sulla pista intitolata a Karl Schranz è caduta invece Sofia Goggia che dopo la gara è volata subito a Milano, dove presso la clinica La Madonnina ha effettuato una tac al ginocchio sinistro che non ha rilevato lesioni. Per fortuna. Goggia, che aveva già riportato un infortunio serio circa un mese alla mano, per precauzione ha deciso di non correre domenica 15 gennaio. Si preserva in vista delle gare in programma a Cortina nel prossimo fine settimana.