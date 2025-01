video suggerito

Brignone perfetta, gran trionfo nel Super G di Cortina: sempre più prima in Coppa del mondo Federica Brignone ha trionfato nel Super G di Cortina blindando il suo primato in classifica in Coppa del mondo. Quarta Elena Curtoni.

A cura di Marco Beltrami

Federica Brignone non sbaglia niente e conquista uno splendido successo in casa, nel Super G di Cortina. La sciatrice classe 1990 di Milano si è rivelata troppo forte e veloce per le avversarie, consolidando il suo primato nella classifica generale di Coppa del Mondo. Un passo in avanti anche nella classifica di specialità, dove si è avvicinata alla vetta. Stagione eccellente per la nostra campionessa, assolutamente l'atleta da battere finora.

Ottima la prova di Brignone senza sbavature. In questo modo ha potuto chiudere con il tempo di 1:21.64, mettendo alle sue spalle Lara Gut-Behrami, che ha chiuso con 58 centesimi di ritardo e poi Corinne Suter a 1.08. L'altra gioia di giornata per l'Italia arriva dalla brava Elena Curtoni che ha ottenuto il quarto posto, finendo dunque quasi in zona podio. Ora sono poco più di 100 i punti di vantaggio nella classifica generale, su Camille Rast, per Federica Brignone protagonista di una stagione finora eccellente.

Per quanto riguarda le altre azzurre Sofia Goggia ha chiuso settima, dimostrandosi molto più lenta rispetto alla leader. 12a Laura Pirovano, 14a Melesi, mentre niente da fare per Marta Bassino che è uscita di scena. Stessa sorte per Lindesy Vonn che oggi non è riuscita a piazzare una gran prova. Queste le parole a fine gara della vincitrice Brignone: "Oggi ho davvero attaccato, mi sentivo veloce, anche alla fine ho fatto tutto come avevo in mente. Quando ho visto che avevo dato un secondo a Suter, ho pensato che oggi ce la potevo fare".

Lucida nella critica Goggia: "Ho perso il podio al cancelletto. Mi sono accorta subito che ero partita male, è sempre un po' il mio tallone d'Achille. Anche nel resto della gara potevo correggere in qualche punto ma il momento peggiore è stata la partenza". E ora appuntamento alla prossima sfida