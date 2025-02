video suggerito

Brignone eccezionale trionfa ancora, suo il gigante a Sestriere: show della mamma in tribuna Federica Brignone trionfa ancora nel gigante a Sestriere per la 34a vittoria in carriera. Scatenata la mamma della sciatrice tra il pubblico. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

80 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Brignone trionfa ancora nel gigante a Sestriere. Prova superlativa della sciatrice azzurra che dopo il quarto posto nella prima manche è salita in cattedra recuperando nella seconda. Si tratta della vittoria numero 34 in carriera in Coppa del Mondo per Brignone che ha guadagnato ulteriormente nella classifica generale sulla seconda Lara Gut-Behrami. Appena fuori dal podio Sofia Goggia, protagonista di una rimonta strepitosa. E Federica Brignone ha potuto contare su una tifosa speciale, ovvero la mamma che ha seguito tutto con grande trasporto

Brignone vince il gigante a Sestriere, quarta Goggia

Non ci sono più parole per descrivere Federica Brignone, che ha regalato all'Italia dello sport un'altra grande impresa. Con un secondo parziale da applausi, la classe 1990 si è messa alle spalle Gut-Behrami a 77 centesimi e poi Robinson a 79. Giornata da incorniciare per Fede che ora comanda in classifica generale con 999 punti, 190 in più proprio della seconda della classe. Battuto dunque il record di affermazioni stagionali per Brignone che prosegue nel suo magic moment. Sono 79 i podi collezionati in carriera, solo 9 in meno ora di Alberto Tomba. Proprio con Tomba, Compagnoni e il maresciallo maggiore Barberis, il maresciallo maggiore Carrara, il colonnello Desideris e l'appuntato scelto Presazzi, Brignone ha scattato una foto celebrativa dopo la gara

Brignone con Debora Compagnoni, Alberto Tomba, il maresciallo maggiore Barberis, il maresciallo maggiore Carrara, il colonnello Desideris e l'appuntato scelto Presazzi

I risultati di oggi e il podio

Degno di nota anche il quarto posto di Sofia Goggia che ha disputato una delle sue migliori prove, soprattutto nella seconda manche. Si è tolta la soddisfazione di recuperare dalla 17a posizione alla quarta, arrivando proprio ad un passo dalla zona podio. Bene anche Lara Colturi, la sciatrice alpina italiana naturalizzata albanese, che ha ottenuto il sesto posto.

La mamma di Brignone scatenata

Ninna Quario ha assistito alla prova di sua figlia sulle tribune. Scatenata la mamma della sciatrice, protagonista di un vero e proprio show. Dall'attesa, alla tensione, fino all'apprensione e infine all'esplosione di gioia. Una giornata difficile da dimenticare per tutta la famiglia Brignone.

Questa la classifica generale di Coppa del Mondo di sci:

Federica Brignone (Italia) 999 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 809 Zrinka Ljutic (Croazia) 673 Camille Rast (Svizzera) 662 Sara Hector (Svezia) 652 Sofia Goggia (Italia) 621 Alice Robinson (Nuova Zelanda) 525 Lara Colturi (Albania) 484 Wendy Holdener (Svizzera) 437 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 411