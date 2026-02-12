Breezy Johnson sorpresa dalla proposta di matrimonio del fidanzato dopo la caduta in Super G a Cortina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo aver vinto la medaglia d'oro nella discesa libera e aver anche rotto la medaglia Breezy Johnson porta a casa un altro oggetto prezioso che nulla ha a che fare con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: subito dopo il SuperG di Cortina il suo fidanzato Connor Watkins si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo davanti a tutti vicino alla linea del traguardo, una proposta romantica ripresa da tutte le telecamere che rende un po' meno amara l'ultima gara in programma per la sciatrice in questi Giochi. È uscita fuori pista e non è riuscita a ottenere un buon piazzamento in classifica alle Tofane dove Federica Brignone ha dominato vincendo il primo oro olimpico della sua carriera.

Johnson sorpresa dalla proposta di matrimonio

L'amarezza per non essere arrivata fino alla fine è tanta ma è stata attenuata dalla più dolce delle sorprese. Mentre era con il suo team Johnson è stata avvicinata dal suo fidanzato Connor, vestito come lei con il giubbotto degli Stati Uniti e pronto a dichiarare pubblicamente tutto il suo amore: le ha chiesto di sposarlo lì, sulla neve davanti a tutti, coronando la proposta con un bellissimo anello d'argento con una pietra colorata incastonata al suo interno. A corredo del gioiello c'era un bigliettino con una frase romantica tratta da una canzone di Taylor Swift: "Sinceramente, chi siamo noi per combattere l'alchimia?".

La sciatrice è esplosa di gioia e ovviamente ha pronunciato il tanto atteso "sì", riempiendo di allegria una giornata che per lei non era andata particolarmente bene. Non era un evento improvvisato perché Watkins aveva programmato tutto nei minimi dettagli cominciando a pianificare la proposta oltre un anno fa, quando aveva sentito che alla fidanzata sarebbe piaciuta molto una proposta alle Olimpiadi. Ha colto l'occasione dell'ultima gara alla quale parteciperà per coronare il loro sogno con un bacio che ha fatto dimenticare la caduta e l'amarezza dei Giochi che Johnson ha concluso con una medaglia d'oro e un nuovo anello al dito.