Arianna Fontana nella leggenda, 14ª medaglia alle Olimpiadi: argento nella staffetta dello short track

Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel hanno conquistato la medaglia d’argento nella staffetta donne dei 3000 metri dello short track, oro alla Corea del Sud.

Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel straordinarie. Le azzurre hanno vinto l'argento nella finale staffetta donne dei 3000 metri short track. Oro alla Corea del Sud, bronzo per il Canada. Per Arianna Fontana è la quattordicesima medaglia di sempre alle Olimpiadi, nessuna come lei. Per l'Italia è la medaglia numero 26 ai Giochi di Milano Cortina 2026.

14 medaglie alle Olimpiadi per Arianna Fontana

Era già nella leggenda, ma ora si mette davanti a tutti, uomini e donne, Olimpiadi Estive e Invernali. Medaglia numero 14 alle Olimpiadi, una in più del mito Edoardo Mangiarotti. Un bottino accumulato in sei edizioni dei Giochi Olimpici, dal 2006 al 2026. In una sola parola immensa. Ed è anche la seconda con più medaglie di sempre nella storia dei Giochi Invernali, 15 ne ha vinte la norvegese Marit Bjorgen, ex fondista.

Oro alla Corea del Sud, argento per l'Italia e bronzo per il Canada

Chiaramente a questo giro il merito va condiviso con Betti, Confortola e Sighel, tutte e quattro sono andate vicinissime all'oro, andato alla Corea del Sud che ha effettuato il sorpasso decisivo nelle ultimissime fasi. La finale è stata segnata dalla caduta dell'Olanda, che era favoritissima e che invece è miseramente uscita fuori dal podio, completato dalle canadesi.

La gioia di Fontana, Betti e Confortola

Le parole di Arianna Fontana: "Questa è la 14ª medaglia, sì, ma vincerla così è incredibile. Mi dispiace per l'ultimo cambio perché ci credevo, ma non ho sentito la coreana, arrivare da dietro. Nonostante la posizione di partenza non delle migliori, ci portiamo a casa un argento che è un sogno per tutte e quante".

Mentre a RaiSport Chiara Betti ha detto: "Non potevo sperare in qualcosa di meglio. Grazie al tifo sembrava venisse giù tutto. Con la staffetta femminile abbiamo fatto fatica un po' per tutta la stagione, sembrava succedesse sempre qualcosa, stasera invece è andato tutto bene ed è stato bellissimo". La conclusione Elisa Confortola: "È un argento che vale come oro per come siamo arrivate a quest'Olimpiade e per tutta la strada che abbiamo fatto".