Alberto Tomba chiama Federica Brignone e interrompe la conferenza stampa: “Attento, sei in viva voce…”

Fuori programma durante la conferenza stampa post vittoria di Federica Brignone. Alberto Tomba la chiama sul telefonino e una conversazione privata diventa un evento pubblico: “Albi… attento ti sentono tutti”. “Menomale qualcuno che mi avvisa…” la risposta di Tomba. Anche Deborah Compagnoni si è aggiunta ai complimenti: “Federica, hai fatto un prodigio!”

Due ori olimpici nella stessa edizione, la prima volta a Calgary 1988, la seconda a Milano Cortina 2026. Lui è Alberto Tomba, lei è Federica Brignone accomunati da due imprese epiche che hanno riscritto la storia dello sci azzurro e non solo, grazie alle imprese assolute a cinque cerchi. E che sono stati anche autori di un fuoriprogramma subito dopo l'ultima straordinaria vittoria odierna nel gigante di Cortina: Tomba ha chiamato Brignone sul telefonino, mentre era intenta a rispondere ai giornalisti in sala stampa, per poi inserire il vivavoce e fare ascoltare a tutti la chiamata. Non senza avvertire prima l'ex campione: "Attento che sei in vivavoce…".

Federica Brignone come ALberto Tomba: due ori nella stessa edizione olimpica

Un fuori programma tra due campionissimi che riscrive la storia anche del dopo doppio oro di Milano Cortina di Federica Brignone, assoluta stella di questi Giochi Olimpici. Lei, portabandiera e arrivata in extremis ai Giochi, reduce da una lunghissima rieducazione dopo la frattura di tibia e perone avvenuta ad aprile, si era presentata dilaniata da atroci dubbi sulle reali condizioni fisiche e mentali. Per poi ritrovarsi per ben due volte, sul gradino più alto del podio, scrivendo altre pagine della sua straordinaria storia sportiva. Prima l'exploit al SuperG, poi il bis strepitoso al gigante. Diventando la prima azzurra a conquistare due medaglie d'oro nella stessa edizione, eguagliando proprio Alberto Tomba che fece lo stesso, tra gli uomini a Calgary 1988.

Tomba chiama Brignone in conferenza: "Albi, attento… sei in vivavoce e ti sentono tutti"

Alberto Tomba che non ha resistito a complimentarsi con Brignone, chiamandola personalmente sul proprio telefonino in una coincidenza di tempi e luoghi che ha reso una telefonata privata, in uno straordinario evento assolutamente pubblico grazie anche alla complicità della stessa Brignone, interrotta in conferenza dagli squilli del cellulare cui ha risposto mettendo però la conversazione in vivavoce: "Albi.. guarda che ti stanno sentendo tutti…" ha esordito la pluricampionessa olimpica mettendosi al riparo da qualche frase più che colorita da parte di Tomba: "Menomale che qualcuno mi avvisa perché non si sa mai… ciao a tutti".

Dopo Tomba anche Deborah Coimpagnoni chiama Brignone: "E' stato un prodigio, bravissima!"

Poi, il botta e risposta "olimpico": "Senti, fa pure lo slalom per il terzo oro?" ha provocato Tomba, con la pronta risposta di Brignone: "Si… sicuramente questa sera a Casa Austria lo faccio…". "Dai, grande Fede, complimenti, come ti senti?", le ha chiesto infine l'Alberto nazionale. "Un po' frastornata devo dire, un po' incredula" ha concluso Brignone ancora frastornata da quanto accaduto in pista. Ma quella di Tomba non è stata l'unica chiamata tra fenomeni dello sci perché non è mancata nemmeno quella di una altra straordinaria atleta della neve, Deborah Compagnoni: "Sei stata fantastica, è davvero un prodigio quanto hai fatto… Mi sono venuti in mente tanti pensieri di ciò che hai sofferto per arrivare fin qui questo anno… Sei stata troppo brava"