Un grande Martinenghi conquista la medaglia d’argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto Grandissima prestazione dell’azzurro che è salito sul podio (58″84) sulla scia di Fink (oro con il tempo di 58″57) e davanti a un big come Peaty (59″10) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Grandissima prestazione dell'azzurro che è salito sul podio (58″84) sulla scia dell'americano Nic Fink (oro con il tempo di 58″57) e davanti a un big come il britannico Adam Peaty (59″10), apparso in difficoltà e non ancora al meglio della condizione.

Il secondo posto ottenuto nella prova odierna conferma Martinenghi tra i più forti della specialità. Lo spiega la sequenza dei risultati: nel 2022 a Budapest infilò al collo il metallo più prezioso, mentre l'anno dopo (2023, a Fukuoka) strappò un altro argento.

"Sono stremato – le parole a caldo ai microfoni della Rai dell'azzurro -. È stata una gara molto strana… dove tutti mi sono sembrati un po' lenti rispetto al solito. Per me questo risultato costituisce motivo d'orgoglio perché arriva dopo un anno abbastanza difficile. Ma quando devo metterci grinta e farmi trovare pronto, ci sono".

Leggi anche Cosa aspettarsi dall'Italia ai Mondiali di nuoto di Doha in vista delle Olimpiadi 2024

(in aggiornamento)