Prima vince la medaglia di bronzo, poi il gesto che emoziona tutti in diretta TV: “Mi vuoi sposare?” A margine degli ultimi Giochi paralimpici Panamericani, il nuotatore brasiliano Lucas Mozela si è reso protagonista di un momento unico. Subito dopo aver conquistato il 3° posto nella finale dei 200 misti si è portato a bordo vasca dove c’erano i suoi tifosi, tra cui la sua ragazza. Che è rimasta di stucco di fronte all’inaspettata sorpresa.

Agli ultimi Giochi Panamericani paralimpici che si sono svolti a Santiago del Cile, c'è stato un momento particolare che ha catalizzato l'attenzione mondiale e non riguarda la prestazione particolare di un atleta, bensì a qualcosa di unico avvenuto a bordo vasca, a margine della finale dei 200 metri misti. Lucas Mozela dopo aver conquistato la medaglia di bronzo è uscito dalla piscina e si è recato dove aveva appena finito di esultare Gislaine Almeida festeggiando il 3° posto del suo amato, che le ha regalato la gioia più grande.

Il nuotatore Lucas Mozela è stato l'assoluto protagonista dell'aneddoto più emozionante e oramai più virale che riguarda i Giochi Para-panamericani, quando al termine della finale dove è arrivato terzo, non ha perso alcun istante e ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo. Una proposta di matrimonio a tutti gli effetti che ha emozionato i presenti ma anche i migliaia di appassionati incollati agli schermi TV.

Nulla ha potuto di fronte a Victor dos Santos che si è preso la medaglia più preziosa nuotando con lo strepitoso tempo di 01:40.50 che gli è valso anche il nuovo primato personale. E nemmeno di fronte all'altro connazionale, Andrey Garbe secondo nei 200 metri misti, in 01:06.38. Ma per Lucas Mozela, bronzo in 01:06.78, lo straordinario risultato è passato immediatamente in secondo piano, così come un podio tutto brasiliano che ha monopolizzato la prova. La sua vittoria più importante, infatti, è arrivata qualche istante più tardi, a bordo vasca.

Mozela è uscito dall'acqua e si è allontanato dalla piscina per recarsi in tribuna, dove c'erano alcuni suoi tifosi, tra cui la compagna, Gislaine Almeida, felicemente avvolta da una enorme bandiera del Brasile. Tutti si aspettavano il classico abbraccio, d'entusiasmo e soddisfazione per aver conquistato un risultato importantissimo e invece il nuotatore ha sorpreso tutti: si è improvvisamente inginocchiato a terra e ha estratto un cofanetto da cui ha mostrato un anello. Una vera e propria proposta di matrimonio che ha fatto esplodere il palazzetto di Santiago mentre la scena veniva ripresa anche dai monitor disseminati a bordo piscina.

Naturalmente, tutto è andato nel miglior modo possibile: Lucas Mozela ha rivolto la classica domanda, ricevendo in cambio l'attesissimo "sì" di Gislaine, che è stata festeggiata da tutti i presenti, che hanno applaudito l'abbraccio della coppia con Lucas che poi ha infilato la fede all'anulare dell'incredula fidanzata: il traguardo più importante e bello che ha relegato in secondo piano anche la medaglia di bronzo appena ottenuta dal nuotatore.