Paltrinieri inarrestabile: è medaglia d’oro nella 10km alle World Series 2022 di Parigi Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 10 chilometri di Parigi, seconda tappa delle World Series 2022 di nuoto di fondo. Dopo aver vinto la prima tappa di Setubal, SuperGreg si riconferma.

A cura di Vito Lamorte

Paltrinieri non si ferma più: SuperGreg ha vinto la medaglia d'oro nella 10 chilometri di Parigi, seconda tappa delle World Series 2022 di nuoto di fondo. Il fortissimo atleta di Carpi nelle acque del Canale dell’Ourcq all’interno del Parc de la Villette, ad una temperatura di circa 21 gradi, ha vinto gara con una prestazione sontuosa, che gli ha permesso di staccare la concorrenza a circa 500 metri dal traguardo.

Il 27enne, che ha appena l'oro nei 1500 stile libero, il bronzo nella staffetta 4×1,5 km, l'argento nella 5 km e l'altro oro nella 10 km in acque libere; prosegue il suo periodo d'oro con il primo posto sul podio anche nella capitale francese con il tempo di 1h51’37”85, bissando il successo della prima tappa di Setubal e precedendo gli ungheresi Kristof Rasovszky (1h51’38”98) e David Betlehem (1h51’41”95). Quinta posizione per Andrea Manzi (1h51’43”68), vincitore del titolo italiano pochi giorni fa a Piombino.

C'è un po' di Italia sul podio anche nella gara femminile: Ginevra Taddeucci ha chiuso in 2h00’35”99 e si è piazzata al terzo posto dietro Ana Marcela Cunha e Sharon Van Rouwendaal. La 25enne toscana ci ha provato fino alla fine ma non è riuscito a coronare il suo sogno per via dell'esperienza e della forza delle due veterane che l'hanno preceduta sul podio. Sesto posto per Barbara Pozzobon (2h00’40”46).

La terza tappa si terrà a Lac Mégantic, nella regione canadese del Quebec. L'ultimo appuntamento sarà nel Golfo di Eilat, sulla punta settentrionale del Mar Rosso in Israele: la città che nell'Antico Testamento viene indicata con il nome di "Ezion Geber", ha ospitato già tre eventi World Series e i Campionati Junior di nuoto in acque libere FINA nel 2018.

Il podio della World Series Parigi 2022

1. Gregorio Paltrinieri (Ita) 1h51’37”85

2. Kristof Rasovszky (Hun) 1h51’38”98

3. David Betlehem (Hun) 1h51’41”95