Nadal scrive in privato a Ceccon su Instagram: lo vuole incontrare, ha letto le sue parole Thomas Ceccon ha svelato il messaggio privato inviatogli su Instagram da Rafa Nadal: “Sono onorato, incontriamoci”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Rafa Nadal ha letto le parole pronunciate da Thomas Ceccon su di lui ed è rimasto così colpito da decidere di scrivere in privato al 23enne olimpionico di nuoto, dicendosi "onorato" ed auspicando di poterlo incontrare. Potere dello sport al suo massimo livello, quando un campione riconosce la grandezza di un altro campione, legando generazioni diverse tra loro e passando idealmente un testimone di nobiltà.

Cosa aveva detto Ceccon di Nadal: "È il mio idolo"

Ceccon, reduce dalla medaglia d'oro ai Giochi di Parigi nei 100 dorso (oltre all'argento vinto nella staffetta 4×100 metri stile libero), aveva confessato qualche giorno fa tutta la sua ammirazione per Nadal: "Chi è il mio idolo? Rafa Nadal. Il più grande combattente nella storia dello sport. Anche adesso, che non ne ha più, rifiuta di arrendersi, ci prova ancora, perché gli piace, perché si diverte, perché è la sua vita", aveva detto al Corriere della Sera nell'intervista in cui aveva ha usato toni molto meno lusinghieri nei confronti di Federica Pellegrini.

Thomas Ceccon col presidente Mattarella nel recente incontro al Quirinale

Il messaggio privato di Nadal a Ceccon: "Sono onorato, incontriamoci"

Parole che sono arrivate alle orecchie del maiorchino, che ne è stato davvero toccato. Nadal ha dunque voluto contattare direttamente Ceccon, come poi svelato dal nuotatore veneto: "Mi ha scritto su Instagram parole molto belle, dicendosi onorato per averlo citato fra i miei idoli e felice un giorno di potermi incontrare. Sarebbe davvero molto bello".

Anche Alberto Burlina – il tecnico che segue Ceccon e che è stato eletto allenatore dell'anno nel 2022 e nel 2023 – ha confermato quanto sia stato sorpreso e felice il campione azzurro quando ha visto quell'inatteso messaggio privato: "Thomas era molto contento delle parole di Nadal, speriamo ci sia anche l'occasione che possano incontrarsi, sarebbe per lui molto bello".

Rafa Nadal è una leggenda vivente dello sport mondiale

Dal canto suo, il tennista spagnolo – vincitore di 22 titoli del Grande Slam, di cui 14 al Roland Garros – sta cercando con tutte le sue forze di non mollare, a dispetto dei 38 anni e dei tanti acciacchi che lo hanno afflitto negli ultimi due anni. La notizia della sua convocazione nella squadra iberica per le Finali di Coppa Davis che si terranno a Malaga dal 19 al 24 novembre 2024 – in cui l'Italia di Sinner parte favorita per fare il bis della vittoria dello scorso anno – è l'ennesima dimostrazione che le leggende non muoiono mai.

Ceccon aveva ragione: se Rafa non è "il più grande combattente nella storia dello sport", ci va molto vicino. Come idolo cui ispirarsi, Thomas ha scelto davvero bene.