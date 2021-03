Migliorano le condizioni di Giorgio Lamberti, l'ex campione di nuoto ricoverato per Covid da due settimane agli Spedali Civili di Brescia dove è stato anche in terapia sub intensiva. A rivelarlo è stato lo stesso ex nuotatore bresciano, oggi 52enne, che parlando all'Ansa ha detto: "Sono ancora ricoverato ma ora sto facendo riabilitazione". Il grande sportivo italiano ha poi rivelato che il coronavirus lo ha completamente debilitato tanto che dal momento del ricovero ad oggi ha perso addirittura 8 kg: "Stamattina mi sono pesato e sono 90 chili. Ero 98 prima del Covid" ha aggiunto Lamberti in attesa dell'esito del tampone che dirà se si è negativizzato o meno.

Le condizioni di Giorgio Lamberti erano peggiorate improvvisamente agli inizi di marzo dopo aver contratto il virus tanto che è stato necessario il ricovero d'urgenza in terapia sub intensiva nell'ospedale della sua Brescia, oggi considerato l'epicentro della terza ondata. Dopo un duro periodo le sue condizioni sono finalmente migliorate come conferma il fatto che da 5 giorni l'ex nuotatore azzurro ha ritrovato anche l'appetito.

"È stata dura. Da cinque giorni mangio però con appetito e spero di essere finalmente uscito dalla tempesta" ha infine concluso difatti il bresciano classe 1969 primo italiano a stabilire un record mondiale e il primo a vincere una medaglia d'oro in un campionato mondiale. La sua specialità erano i 100 stile libero. Considerato uno dei grandi sportivi italiani, nel 2004 fu anche eletto alla Hall of Fame del nuoto internazionale, come secondo nuotatore italiano della storia dopo Novella Calligaris. E adesso, riprendendo le sue parole, sta affrontando "la sua vasca più complicata" ma con la stessa grinta e la stessa tenacia che metteva in acqua.