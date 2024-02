Magnussen tenterà il record del mondo di nuoto assumendo farmaci vietati: sono gli Enhanced Games In palio per Magnussen c’è il premio da un milione di dollari se dovesse stabilire un nuovo record nei 50 metri stile libero: l’ex campione di nuoto parteciperà a una competizione non soggetta all’Agenzia nazionale antidoping. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

James Magnussen cercherà di battere il record del mondo dei 50 metri stile libero negli Enhanced Games facendo uso di doping. Il campione di nuovo australiano ritornerà in vasca dopo il suo ritiro avvenuto nel 2019 per tentare di stabilire un nuovo primato in questa competizione dove non esiste un regime di test antidroga: se dovesse compiere l'impresa verrà pagato circa un milione di dollari, ma non sarà ufficiale proprio perché non si è soggetti all'Agenzia mondiale antidoping.

L'attuale record in questa disciplina appartiene al brasiliano Cesar Cielo che nel 2009 fece segnare un tempo di 20,91 secondi. Quella volta però il nuotatore utilizzò un costume da bagno non tessile per migliorare le prestazioni, un indumento che pochi mesi dopo fu bandito. Magnussen proverà a scendere sotto questa soglia per aggiudicarsi il particolare primato in una competizione che ha da sempre suscitato diverse polemiche. Si tratta del primo olimpionico a partecipare a questi giochi: l'australiano ha vinto il titolo mondiale dei 100 metri stile libero nel 2011 e nel 2013 e l'argento olimpico a Londra 2012, ha un record personale di 21,52 nei 50 metri ottenuto 11 anni fa.

Gli Enhanced Games sono un evento internazionale fondato nel 2023 dall'uomo d'affari australiano Aron D'Souza e la loro particolarità è che non sono soggetti alle regole dell'Agenzia mondiale antidoping. La prossima edizione, quella nella quale parteciperà anche l'ex nuotatore, è prevista a dicembre 2024 e l'australiano competerà proprio per i 50 metri stile libero. Il fondatore avrebbe voluto coinvolgere altri sport come atletica, sollevamento pesi e sport da combattimento, ma per il momento non si hanno notizie su questo.

L'anno scorso l'Agenzia antidoping britannica si è detta estremamente preoccupata dal concetto degli Enhanced Games: "La premessa delle competizioni sportive che consentono l'uso di farmaci che migliorano le prestazioni è pericolosa, pericolosa per la salute e il benessere degli atleti e contraria al fair play". La cosa non preoccupa Magnussen che invece sembra affascinato da questo tipo di competizione, come ha rivelato alla radio SEN di Sydney: "Ho pensato che fosse un concetto interessante fin dalla prima volta che l'ho sentito".

L'utilizzo del doping non è un problema per l'ex nuotatore che ne farà uso per battere il record: "Siamo abbastanza consapevoli come olimpionici, in particolare in Australia, che i miglioramenti delle prestazioni stanno avvenendo in altri paesi, ma non c'è parità di condizioni a livello internazionale. Voglio andare in America, voglio ricevere i consigli giusti e prendere gli integratori giusti. Mi piacerebbe documentarlo tramite dei video. Mostrare come può essere fatto in modo sicuro, corretto e creare un atleta che non abbiamo mai visto prima".