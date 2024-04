video suggerito

Nuotatrice sbaglia corsia dopo una virata e vince la gara: quando se ne accorge arriva la beffa Alesandra Knop sbaglia corsia nella fase finale dei 200 metri misti femminili ai campionati nazionali polacchi. La nuotatrice invade la corsia della Rydynska e chiude al primo posto ma sarà poi squalificata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Vince la gara di nuoto invadendo un'altra corsia. È successo ai campionati polacchi durante la 200 metri misti femminili. Il tutto è accaduto dopo il passaggio dallo stile dorso a quello rana quando Alesandra Knop, inizialmente in corsia 7, si ritrova improvvisamente in quella numero 6 davanti a Marianna Rydynska a cui era assegnata la corsia dopo una virata. Un errore incredibile di cui la Knop non si accorge. Si rende infatti conto di aver sbagliato soltanto al traguardo arrivando anche prima vincendo di fatto la gara con un vantaggio di oltre un secondo su Zofia Tymińska e di oltre due su Gabriela Herbreder.

Incredibile quanto accaduto nella fase finale della corsa. La Knop lascia la corsia 7 che rimane improvvisamente vuota trovandosi davanti all'avversaria Rydynska in corsia 6. Il pubblico sugli spalti, proprio nella fase conclusiva della corsa, si rende conto che qualcosa non stesse andando per il meglio. Dalle gradinate infatti si nota come qualcuno provi a muovere il braccio per far capire alla Knop di aver sbagliato e che forse era ancora in tempo per spostarsi e rimediare. Ma ormai la frittata era fatta.

Cosa dice il regolamento in questi casa: squalifica inevitabile

L'atleta arriva per prima davanti a tutte in corsia 6 ma si sorprende quando improvvisamente alle sue spalle spunta Marianna Rydynska. Entrambe si ritrovano a bordo piscina nella stessa corsia e immediatamente la Knop capisce di aver sbagliato. Il suo tempo finale è stato di 2:16.96. Un passaggio importante per lei che però si è vista annullare la sua performance proprio a causa di quella irregolarità – anche se non voluta – accaduta in gara. Ecco perché i giudici hanno poi deciso di attribuire alla Rydynska il tempo ufficiale. Secondo il regolamento, cambiare tracciato durante la competizione, indipendentemente dal suo risultato, comporta la squalifica. Sul podio insieme a Tymińska e Herbreder è andata dunque anche Marianna Rydyńska che si è classificata terza.

Una cosa del genere non era mai accaduta nel mondo del nuoto, o forse non si ricordano episodi simili in tempi recenti. L'errore evidentemente è da attribuire a un movimento sbagliato che ha portato la Knop a ritrovarsi sull'altra corsia senza accorgersi di nulla. Finendo poi davanti a Marianna Rydynska non si sarebbe mai potuto accorgere di aver invaso un'altra corsia. E nel frattempo la gara andava avanti e di fatto sarebbe stato impossibile notare quello svarione. "Cosa stai facendo sulla mia pista? Questo è stato il mio primo pensiero", ha scritto più tardi la Knop sui social riguardo alla sua reazione dopo la gara. Si è scusata con Rydyńska e ha aggiunto con una risata: "Penso che sia stata una gara indimenticabile per noi".